Exklusiver Einblick in Sean Connerys einstige Ferienresidenz in Südfrankreich

Wo James Bond in Südfrankreich residiert hat: Die Villa in Nizza war einst im Besitz von Sean Connery und hatte einen Auftritt in „Sag niemals nie“.

So stellt man sich ein Feriendomizil an der Côte d‘Azur vor: Auf einem Hang, oberhalb der Küste und mit Blick auf Nizzas beliebte Promenade des Anglais thront die „Villa Roc Fleuri“. Das kann man mit blühender Fels übersetzen – und diesen Namen verdient das Anwesen an der französischen Riviera auch, denn im Frühling schmücken prächtige Blüten die rauen Felsen. Das Beeindruckendste ist aber die einzigartige Aussicht auf das Meer, die man aus dem 1.125 Quadratmeter großen Traumhaus im Art-Deco-Stil genießt und die beim Bau bedacht wurde.

Filmreif

Was so schön ist, verdient auch einen hollywoodreifen Auftritt: Den erhielt die Villa, die in den 1970ern und 1980 im Besitz von Bond-Darsteller Sean Connery war, in dem Streifen „Sag niemals nie“ (1983). Jetzt ist sie wieder auf dem Markt und für verhältnismäßig günstige 23,5 Millionen Euro zu haben.

Das Anwesen bietet seinen Bewohner:innen Erholung und Privatsphäre an der Côte d‘Azur, einer der schönsten Urlaubsregionen Europas. Wer sich von der Umgebung inspiriert fühlt, kann seine Kreativität am eleganten Flügel ausleben. © HGM-Press

Französischer Charme

Architektonisch fallen an dem Anwesen aus dem Jahr 1930 die vielen schönen Details auf, die bis heute erhalten wurden: aufwendige Mosaike, kunstvolle Holzverkleidungen, schmiedeeiserne Treppen und stilvolle Stuckdecken. Der Pool ist ein echtes Schmuckstück – beim erfrischenden Bad hat man das Meer und die Küste im Blick. Drinnen ergänzt die elegante Einrichtung das edle Ambiente.

Durch die großen Fenster genießt man schon vor dem Aufstehen den wunderschönen Blick auf das blaue Meer. Gepolsterte Stühle und Sofas machen den überdimensionalen Raum gemütlich und lassen ihn freundlich wirken, ohne Unruhe reinzubringen oder ihn zu überladen. © HGM-Press

Platz zum Ausspannen

In fünf Schlafzimmern – und mit ebenso vielen Bädern – hat man nicht nur Platz für den Familienurlaub an der Côte d‘Azur, sondern auch die Möglichkeit Besucher:innen zu beherbergen. Die großzügigen Terrassen, ein Grillbereich und ein geräumiger Speisesaal machen die Villa zu einem Ort der Geselligkeit. Dazu gibt es neben dem Außenpool auch einen beheizten Infinitypool mit Überdachung und einen Spa-Bereich mit Fitnessstudio.