Künstlerin verkauft das bunteste Apartment New Yorks

Die "The White Lotus"-Villa in Thailand kann man mieten - so viel kostet eine Nacht! Am Montagabend wurde das mit Spannung erwartete Finale der dritten Staffel der Kultserie "The White Lotus" ausgestrahlt. Neben der Handlung überzeugt die Serie erneut mit spektakulären Kulissen. Nach Hawaii (Staffel 1) und Sizilien (Staffel 2) spielt die Staffel diesmal in Thailand.