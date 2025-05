× Die besten Adressen für den Côte d’Azur-Roadtrip

Entlang der französischen Riviera finden sich pittoreske Orte, traumhafte Natur und einmalige kulturelle Stätten. Hier ist der Weg das Ziel!

Die Côte d’Azur zeigt sich im Mai und Juni von ihrer besten Seite: Die Lavendelfelder beginnen zu blühen, die Strände sind noch ruhig, und die Bergdörfer erwachen wieder zum Leben.

Nizza

© Getty Images ×

Der Roadtrip beginnt in Nizza – der pulsierenden, charmanten Hauptstadt der Côte d’Azur. Zwischen der legendären Promenade des Anglais und den engen Gassen der Altstadt erlebt man hier die Riviera in ihrer schönsten Form. Am Cours Saleya duftet es nach Lavendel, im Musée Matisse entdeckt man die leuchtenden Farben Südfrankreichs in der Kunst wieder. Ein perfekter Auftakt für die Reise entlang der Küste, die mit traumhaften Ausblicken und mediterraner Lebensart begeistert.

Monaco

© Getty Images ×

Glanz, Prunk und stille Ecken. Nur wenige Kilometer östlich von Nizza liegt das Fürstentum Monaco. Kaum größer als ein Stadtviertel, steckt es voller Superlative: Luxusyachten im Hafen, das legendäre Casino von Monte-Carlo – und doch auch stille Rückzugsorte. In der Altstadt Monaco-Ville, hoch über dem Meer, bummelt man durch schmale Gassen zum Fürstenpalast und entdeckt mit dem Ozeanographischen Museum ein faszinierendes, maritimes Kleinod.

Èze

© Getty Images ×

Wie gemalt über dem Mittelmeer. Zwischen Nizza und Monaco liegt eines der spektakulärsten Dörfer der Riviera. Èze klammert sich wie ein Adlerhorst an die Felsen. Durch verwinkelte Gassen gelangt man zum exotischen Garten mit Kaktuslandschaften und atemberaubendem Blick über die Küste. Es lohnt sich, einfach zu verweilen – und den Duft von Rosmarin einzuatmen. Das Dorf ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Romantiker.

Künstlerdorf Saint-Paul-de-Vence

© Getty Images ×

Im Hinterland erhebt sich Saint-Paul-de-Vence, ein Mekka für Kunstliebhaber. Galerien, Skulpturen, Chagalls Grab – hier verschmelzen Kultur und Geschichte. Man schlendert durch die mittelalterliche Stadtmauer, entdeckt kleine Ateliers und genießt einen Café au lait auf der sonnigen Terrasse über dem Tal. Der malerische Charme und die unzähligen Kunstwerke lassen den Ort zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Gourdon & Tourrettes-sur-Loup

© Getty Images ×

Gourdon thront spektakulär auf einem Felsplateau. Von hier reicht der Blick bis zur Küste, während der Duft von Lavendel und Thymian die engen Gassen erfüllt. Wenig später erreicht man Tourrettes-sur-Loup, die „Stadt der Veilchen“. Hier scheint die Zeit langsamer zu ticken – in kleinen Boutiquen, beim Bummel über den Dorfplatz oder bei einem Glas Rosé in der Abendsonne. Der ruhige Charme der Dörfer ist ein herrlicher Kontrast zu den Küstenmetropolen.

Cannes

© Getty Images ×

Filmstadt mit Seele. Zurück an der Küste entfaltet Cannes seinen weltberühmten Glanz. Doch neben rotem Teppich und Croisette hat die Stadt auch ihre ruhige, charmante Seite: das Altstadtviertel Le Suquet mit seinen bunten Häusern, der Markt Forville und die vorgelagerten Îles de Lérins, ein Naturparadies für Ruhesuchende.

Antibes

© Getty Images ×

Picasso, Yachten und Mittelmeerblick. In Antibes verschmelzen Vergangenheit und Moderne. Das historische Fort Carré, der elegante Yachthafen und das Picasso-Museum im Château Grimaldi erzählen Geschichten von Seefahrt, Kunst und Jetset.

Saint-Tropez

© Getty Images ×

Frühmorgens ist Saint-Tropez noch ein verträumtes Fischerdorf. Dann kehrt der alte Rhythmus zurück: Boote im Hafen, Pétanque auf dem Place des Lices, Pastis unter Platanen. Später füllen sich die Gassen mit Prominenz und Sonnenhungrigen. Wer Ruhe sucht, wandert auf dem Sentier du Littoral oder genießt die Abgeschiedenheit der Plage des Salins. Saint-Tropez zieht nach wie vor alle Blicke auf sich, doch hier findet jeder seinen ganz persönlichen Moment.

Cassis & Calanques

© Getty Images ×

Cassis liegt malerisch zwischen Reben, Felsen und Meer. Der Hafen ist das Herz des Ortes, von hier starten Boote in die Calanques – fjordähnliche Buchten mit türkisfarbenem Wasser, umgeben von weißen Kalksteinklippen. Ein Muss für Wanderer, Schwimmer und Fotografen. ndschaft verzaubern lassen.

Finale in Marseille

© Getty Images ×

Die letzte Etappe führt nach Marseille – Frankreichs älteste Stadt und kultureller Schmelztiegel. Am Vieux-Port pulsiert das Leben, von der Basilika Notre-Dame de la Garde aus überblickt man das endlose Blau. Eine Bouillabaisse im Abendlicht rundet die Reise perfekt ab. Marseille bietet einen eindrucksvollen Abschluss für diesen wunderbaren Roadtrip.