× Film Festival mit tollen Schmankerln

Live-Mitschnitte kultiger Auftritte aus Rock, Pop und Klassik auf der Leinwand gemixt mit gutem Essen aus aller Welt und gepflegten Getränken. Von Bettina Mader

Heute startet das Filmfestival am Rathausplatz. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) freut sich: „Seit 1991 vewandelt sich dieser Platz jedes Jahr in die Bühne für Europas größtes Kultur und Kulinarikfestival.“ Mitschnitte aus Pop, Rock, Klassik, Jazz, Musical, Operette und Oper ziehen viele Besucher an, die hier überdies tolle Genüsse vorfinden.

Deliziöses aus aller Welt kosten

Insgesamt gibt es 26 Stände mit Essen und Trinken: Beim Eingang am Ring lockt auf einer Seite die Aperol-Spritzz-Piazza und gegenüber das stadteigene Weingut Cobenzl mithochkarätigen Weinen. Ottakringer ist mit rund einem Dutzend Bieren vertreten.

Kulinarisches gibt es aus aller Welt, wie etwa:

Viele Stände bieten neben einer Standard-Geränkekarte mit den üblichen Erfrischungen auch spezifische Drinks ihrer Länder. Einfach zum Durchkosten.

Kroatische Küche,

Teppanyaki,

Chinesisch,

Spanische Tapas und Paella,

Vietnamesisch,

Mexikanische Tacos und Burritos,

Irisches Fish´n´Chips.

Griechisches lockt ebenso, wie

Spezialitäten aus Südkorea oder Bangladesh.

