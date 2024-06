Film Festival startet ohne Bestuhlung

Erst nach dem EM-Finale folgen Klassik-Filme und bei denen können Besucher auch sitzen. Von Bettina Mader

Am Samstag, 29.Juni, startet das Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz - heuer ein wenig anders als gewohnt. Da das Areal auch zur FanZone fürs Public Viewing an Abenden mit Österreich-Spielen wird, gibt es bis Ende der EM noch keine Bestuhlung. Denn an Fußball-Abenden kommen bis zu 14.500 Menschen, die ohne Sitzreihen sicherer untergebracht sind.

Erst Filme mit Rock-Live-Stimmung

In der Zeit laufen beim Film-Festival Live-Auftritt-Aufzeichnungen aus Rock, Pop oder Musical.

Die Sessel werden erst wieder ab dem 16. Juli zur Verfügung stehen. Und das ist auch der Start für die beliebten Konzert-Filme des klassischen Bereiches.

Erfahrungsgemäß besucht diese Aufzeichnungen ein etwas älteres Publikum, das Sitzreihen wünscht

Manche Aufzeichnungen der Klassik, wie etwa Opern dauern bis zu 150 Minuten - die Dauer halten selbst Begeisterte nur im Sitzen durch.

Zum Film-Genuss kommt beim Festival auf dem Rathausplatz noch der Genuss vieler Leckereien und Getränke durch die Stände rundum.