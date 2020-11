Schauspieler Sean Connery ist in der Aufnahme mit seinem Sohn zu sehen.

Schauspiel-Legende Sean Connery starb am 31.10. mit 90 Jahren auf den Bahamas im Schlaf. Die Welt trauert seitdem um diesen vielseitigen Künstler, der so viel mehr war, als seine Paraderolle des Agenten Bond, die ihn berühmt machte. Darbietungen in Filmen wie "Der Name der Rose", "The Rock", "Indiana Jones".

Demenz

Im Jahr 2003 verkündete er, sich aus dem Showbusiness zurückzuziehen. Laut Connerys Sohn Jason (57) soll sein Vater Sean bereits einige Zeit nicht in der besten Verfassung gewesen sein. Mittlerweile wissen wir, der Schauspieler litt an Demenz. Ein letztes Bild ist von dem legendären Schauspieler nun zu sehen.

Connery: Foto zu Geburtstag

Fiona Ufton, die langjährige Partnerin von Jason Connery hat eine Aufnahme auf Twitter gepostet. Es entstand im August 2019, anlässlich des 89. Geburtstages von Sean Connery. Der Schauspieler ist darauf mit einem Lächeln zu sehen, streckt den Zeigefinger in die Höhe. Rechts von ihm: Sein Sohn Jason, links Fiona. Es soll die letzte öffentliche Aufnahme von ihm sein.