Angelina Jolie will Los Angeles verlassen und verkauft Mega-Villa

Bye bye, Hollywood! Die Schauspiel-Ikone bereitet derzeit offenbar den Verkauf ihrer L.A.-Villa vor. Sobald ihre Zwillinge volljährig sind, will Angelina Jolie die USA verlassen.

Immer mehr Superstars verlassen Los Angeles und suchen mehr Privatsphäre und Ruhe fernab von Paparazzi und Medienrummel. Auch Angelina Jolie will nun endlich das tun, was sie schon lange vorhat: Der USA den Rücken kehren. Wie ein Insider dem US-Magazin „People“ verriet, will die „Maria“-Darstellerin nun auch ihre Villa zum Verkauf anbieten. Das es sich dabei um kein gewöhnliches Einfamilienhaus handelt, ist selbstverständlich. Doch selbst unter Stars und Sternchen gibt es Häuser, die einem den Atem rauben.

1.020-Quadratemeter-Anwesen mit Wow-Faktor

Ihr Anwesen, das einst Kultregisseur Cecil B. DeMille gehörte, liegt im Promiviertel Los Feliz. 2017 kaufte es Jolie für stolze 24,5 Millionen Dollar (ungefähr 21,1 Millionen Euro). In dem 1.020 Quadratmeter-großen-Anwesen mit sechs Schlafzimmern und zehn Bädern soll die Schauspielerin vor allem während der Corona-Pandemie viel Zeit mit ihren Kindern verbracht haben. Ein Garten mit Outdoor-Pool, hauseigener Weinkeller sowie ein Teehaus sind nur einige der beeindruckenden Details.

© Getty Images

„Historisches Meisterwerk“

Der offizielle Verkaufspreis der Villa ist zwar noch nicht bekannt, doch eines gilt bereits als sicher: Das historische Anwesen wird rasch einen neuen Eigentümer finden. Ein Insider beschreibt es als „historisches Meisterwerk“ und „wirklich wunderschönes Zuhause“.

© Getty Images

Neuanfang

Wohin Angelina Jolie danach ziehen wird, hat sie bereits angedeutet: In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ erklärte sie 2024, derzeit wegen der Scheidung in Los Angeles bleiben zu müssen – ihre Sehnsucht gelte jedoch anderen Orten. So wolle sie künftig viel Zeit in Kambodscha verbringen, jenem Land, das für sie eine besondere Bedeutung hat, da sie dort 2002 ihren ältesten Sohn Maddox adoptierte. Außerdem plant sie, ihre Familienmitglieder überall auf der Welt zu besuchen, „wo auch immer sie sich befinden mögen“.