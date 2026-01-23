Hahnenkamm-Auftakt in Kitzbühel: Millionärs-Treff bei Bitpanda

Die Krypto-Plattform lud zur ausgelassenen Feier in das Palais Hutschpferd. Zahlreiche Influencer, Sportler und Wirtschafts-Promis folgten der Einladung.

Erstmals lud Bitpanda-Co-Founder Eric Demuth in diesem Jahr zu einem Abend ins Palais Hutschpferd nach Kitzbühel. Noch bevor das Hahnenkammwochenende offiziell in seinen berüchtigten Party-Marathon überging, wurde dort bereits am Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Gemeinsam mit Fitness-Unternehmer Christian Wolf sowie weiteren Persönlichkeiten aus der Wirtschaft traf man sich zu einem Abend, der Kulinarik, Networking und ausgelassene Stimmung miteinander verband. Unter den Gästen fanden sich auch DJ Ötzi, Ex-Skirennläufer Hannes Reichelt und der frühere Fußballprofi Manuel Ortlechner ein. Ötzi gehört in Kitzbühel zweifellos zu den meistabgelichteten Erscheinungen – als unermüdlicher Stimmungsmacher gilt er längst als fixer Bestandteil des gesellschaftlichen Geschehens.

Hannes Reichelt und Bitpanda-Austria-Commercial Director Martin Beranek. © oe24

Flirtlaune

Beim Treffen der Millionäre wurde nicht nur genetzwerkt, sondern auch eifrig geflirtet. Die Aftershowparty verlagerte sich schließlich ins legendäre Take Five. Parallel dazu wurde im Zielgelände der Streif zu den Sounds von DJ Steve Hope und Fritz Kalkbrenner getanzt.

Kerstin und Manuel Ortlechner. © Roman Fuhrich

Der Auftakt zum Hahnenkammwochenende darf somit als gelungen gelten. Bereits am Freitag folgen mit der A1 Kitz Night und der traditionellen Weißwurstparty die ersten großen gesellschaftlichen Höhepunkte.