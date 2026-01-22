Kitzbühel: "Arnie"-Auktion als Society-Highlight für den guten Zweck

"Terminator" lud Donnerstagabend bereits zum fünften Mal zum Charity Dinner in den "Stanglwirt" - Schwarzenegger kam ohne Freundin und Sohn.

Arnold Schwarzenegger hat Donnerstagabend im "Stanglwirt" in Going den Kitz-Society-Trubel gehörig eingeläutet. Der "Terminator" nahm bei seinem "Klima-Charity-Dinner" als Stein des Society-Anstoßes jedenfalls - wie gewohnt - ein ausgiebiges Bad im Blitzlichtgewitter am Red Carpet. Ihm gleich taten es zahlreiche Stars und Sternchen, die sich überaus posierfreudig zeigten.

Johann Eliasch, Franz Klammer und Dominik Paris © Fuhrich

Mark Keller © Fuhrich

Unter den gut betuchten Gästen waren unter anderem Schauspieler Mark Keller, Arnie-Intimus Ralf Möller, TV-Moderatorin Alena Gerber, Opernball-Debütanten The BossHoss, Ski-Star Dominik Paris und "Kaiser" Franz Klammer, der im oe24-Interview erklärte, dass sein Beitrag zum Umwelt und Klimaschutz der sein, dass er daheim inzwischen völlig autark lebt und seine Energie selbst erzeugt, sowie Milliardärin Caroline Scheufele und viele weitere VIPs

Caroline Scheufele © Fuhrich

The Beaseballs © Fuhrich

Schwarzenegger war bereits am Mittwoch vor seinem "Blitzlichtbad" aus seiner Heimat Los Angeles angereist und alsbald in seinem erklärten Lieblingshotel, dem "Stanglwirt", "abgestiegen". Am Donnerstag marschierte er schließlich mit Grinsen in Breitformat über den Roten Teppich in Richtung Reithalle, wo das Dinner im Anschluss über die Bühne ging.

Arnold Schwarzenegger und Franz Klammer © Fuhrich

Im Zuge dieses "Marsches" wurde auch die im Vorfeld kursierende Frage, ob "Arnie" mit Sohn Christopher anreisen und ob dieser womöglich gar den Roten Teppich mit seinem Vater abschreiten würde, ebenfalls eindeutig geklärt. Christopher blieb nämlich zumindest dem Red Carpet, der für manche die Welt bedeutet, fern. An Arnies Tisch war aber dennoch ein Platz für ihn reserviert.

Daniel Marshall © Fuhrich

Fitness-Training mit "Arnie" oder Luxusuhr unter dem Hammer

Eine Luxusuhr derselben Marke stand auch heuer wieder zum Erwerb für spendierfreudige Dinner-Besucher zum Erwerb. Gebote dafür starten bei 60.000 Euro. Weiters zu haben: ein ganz persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien. Erwartet werden Gebote ab 40.000 Euro. Darüber hinaus steht beispielsweise Pop-Art auf dem Auktionsprogramm, wie etwa das Bild "Einstein Special Pop" von Michel Friess. Interessierte mussten jedoch mindestens 12.000 dafür hinlegen.

oe24-Reporter René Wastler bei der Arnie-Uhr © Fuhrich

Alena Gerber © Fuhrich

Darüber hinaus theoretisch zu haben, zumal beim Vorhandensein einer etwas dickeren Brieftasche: ein Wohnzimmerkonzert der Band "The BossHoss", bei dem sich ab 25.000 Euro mitsteigern lässt. "Vor zwei Jahren wurden wir für 100.000 Euro 'verkauft'. Vielleicht bietet ja heuer jemand mehr - es ist ja für einen guten Zweck", so die Kult-Band im oe24-Talk.

The BossHoss © Fuhrich

Im letzten Jahr brachte die Auktion 1,55 Millionen Euro für den Klimaschutz ein. Das diesjährige Ziel von Schwarzenegger ist es, dieses noch zu toppen. Man darf auf das Ergebnis also gespannt sein.