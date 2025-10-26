Alles zu oe24VIP
Führung statt Geplapper

Gerald Grosz

Führung statt Geplapper

Von
26.10.25, 10:00
Teilen

Ein Kommentar von Gerald Grosz. 

Donald Trump beweist erneut, dass Führungsstärke mehr bewirken kann als diplomatisches Dauergeplapper. Ihm ist gelungen, was Joe Biden trotz unzähliger Sonntagsreden nicht zustande brachte: einen Waffenstillstand in Israel. Kein leeres Gerede, sondern klare Worte, Entschlossenheit und das politische Format, das Europa und die USA unter Biden längst verloren haben.

Nun richtet sich der Blick auf die Ukraine. Wer dort Frieden will, muss endlich ehrlich sein. Ja, Russlands Angriff war ein völkerrechtswidriger Aggressionsakt. Doch dieser Krieg kam nicht aus dem Nichts. Jahrzehntelange NATO-Osterweiterung, wirtschaftliche und politische Provokationen durch die EU und die Kurzsichtigkeit der Biden-Administration haben diesen Konflikt befeuert.

Ein dauerhafter Frieden wird nur gelingen, wenn die Ukraine – analog zu Österreich – Neutralität erklärt und auf einen NATO-Beitritt verzichtet. Trump versteht das. Mit seiner unkonventionellen Art zwingt er beide Seiten an den Verhandlungstisch – durch Druck bei Waffenlieferungen und gezielte Sanktionen.

Möge ihm gelingen, was den westlichen Moralaposteln seit Jahren misslingt: Frieden durch Stärke, Vernunft und Mut.

