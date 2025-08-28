Fährt ER nächste Saison neben Verstappen?

Bei Red Bull stehen große personelle Weichenstellungen an. Nach dem Abgang von Teamchef Christian Horner rückt nun die Frage in den Fokus, wer 2026 das zweite Cockpit neben Weltmeister Max Verstappen übernehmen wird.

Der aktuelle Fahrer Yuki Tsunoda, der erst zu Saisonbeginn von Racing Bulls ins A-Team befördert wurde, konnte bislang nicht überzeugen. Während Verstappen mit 151 Punkten WM-Dritter ist, liegt Tsunoda mit nur sieben Zählern auf Rang 18 – zu wenig für die hohen Ansprüche. Sein Aus gilt intern als beschlossen.

In der Gerüchteküche tauchte zuletzt überraschend der Name Alex Palou auf. Der 28-jährige Spanier ist zwar in der Formel-1-Szene kaum bekannt, dominiert jedoch seit Jahren die amerikanische IndyCar-Serie, die er bereits viermal gewann. Verstappen selbst lobte seinen ehemaligen Kart-Konkurrenten, betonte aber, dass Erfolge in unterschiedlichen Rennserien nicht direkt vergleichbar seien. Laut "Bild" seien die Chancen Palous auf ein Red-Bull-Cockpit gering.

Dieser 20-Jährige soll Verstappens neuer Teamkollege werden

Als deutlich wahrscheinlicher gilt die Beförderung von Isack Hadjar (20). Das Red-Bull-Nachwuchstalent fährt eine beeindruckende erste Formel-1-Saison und hat die Teamverantwortlichen überzeugt. Sollte er ins Top-Team aufrücken, könnte der 18-jährige Arvid Lindblad, aktuell in der Formel 2 aktiv, zu Racing Bulls wechseln.