Sponsor-Wahnsinn in der Formel 1: Jetzt knickt auch McLaren ein

McLaren schlägt ein neues Kapitel in seiner langen Formel-1-Geschichte auf: Ab 2026 wird der Traditionsrennstall offiziell als McLaren MasterCard F1 Team an den Start gehen.

Der bisherige Hauptsponsor MasterCard steigt damit zum Namenssponsor auf.

Damit schließt McLaren eine Lücke, die es zuletzt als einziges Team ohne Namenspartner ausgezeichnet hatte. Alle anderen Rennställe setzen bereits seit Jahren auf die zusätzliche Markenpräsenz durch Sponsorennamen. Für MasterCard bedeutet der Schritt eine noch stärkere Verankerung im globalen Motorsport, für McLaren wiederum ein Signal der Stabilität und Partnerschaft in Zeiten immer höherer Budgets in der Königsklasse.

Der britische Rennstall aus Woking, der in seiner Geschichte schon acht Konstrukteurs- und zwölf Fahrer-Weltmeisterschaften gewonnen hat, tritt somit künftig in einer neuen Markenidentität auf – mit dem Ziel, auf und neben der Strecke weiter an Schlagkraft zu gewinnen.