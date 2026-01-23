Ball-Pannen vermeiden: Die besten SOS-Tipps für den perfekten Ballabend

Der große Ballabend steht bevor und die Aufregung steigt: Das Outfit ist perfekt, das Make-up sitzt, und die Haare glänzen. Doch oft sind es die unvorhergesehenen Missgeschicke, die den Abend ruinieren können. Mit diesen Notfall-Tipps sind Sie auf alles vorbereitet, um jede Ball-Panne zu überstehen.

Beim Ball dreht sich alles ums perfekte Styling – von Kopf bis Fuß muss einfach alles stimmen. Doch oft sind es die kleinen Katastrophen, die uns den Abend verderben können. Plötzlich ein Riss im Kleid, die Füße schmerzen und das Make-up ist verschmiert, kennen wir doch alle, oder? Damit der perfekte Abend nicht in einem Desaster endet, haben wir die ultimativen SOS-Tipps für Sie, die garantiert jedes Ball-Malheur in den Griff bekommen.

Kleines Nähset

Nichts ist nerviger, als während des Tanzens einen Riss im Kleid oder Sakko zu entdecken. Es passiert schneller, als man denkt: Ein ungeschickter Schritt, irgendwo hängen geblieben, und plötzlich ist das Outfit ruiniert. Doch keine Panik! Ein kleines Nähset in Ihrer Tasche kann im Handumdrehen Abhilfe schaffen. Für kleinere Risse oder Löcher in Samt und Tüll brauchen Sie keine Schneider-Erfahrung, eine Sicherheitsnadel tut es oft auch.

© Getty Images

Blasenpflaster

Stundenlang auf den Beinen zu sein und in unbequemen Schuhen zu tanzen, kann einen wunderbaren Ballabend schnell zur Tortur machen. Blasen und Druckstellen sind leider oft vorprogrammiert, vor allem bei neuen Schuhen. Damit Ihre Füße Sie den ganzen Abend tragen, sollten Schuheinlagen und Blasenpflaster unbedingt zu Ihrer Notfallausstattung gehören. So können Sie die Tanzfläche in vollen Zügen genießen, ohne an den schmerzenden Füßen zu leiden.

Deo und Kaugummi

Es kann schnell passieren, dass man in der Hektik des Abends etwas vergessen hat, zum Beispiel das Deo. Und nach stundenlangem Tanzen macht sich der Stress oft in Form von Schweiß bemerkbar. Kein Grund zur Panik! Mit einem Deo-Spray oder einem kleinen Parfum in der Tasche sind Sie im Handumdrehen wieder frisch und für den extra Frischekick: Kaugummi nicht vergessen!

Puder oder mattierende Tücher

Selbst das perfekte Make-up ist nicht gegen die Hitze des Ballsaals gefeit. Nach stundenlangem Tanzen kann die Stirn schnell glänzen und der Teint ungewollt fettig wirken. Kein Problem, ein kompaktes Puder gehört daher in jede Clutch! Damit können Sie zwischendurch kleine Unregelmäßigkeiten ausgleichen und strahlen wieder wie am Anfang.

© Getty Images

Fleckenmittel

Ob Deo, Make-up oder Getränke – Flecken sind schneller da, als man denkt. Der Geheimtipp für solche Missgeschicke: Fleckenmittel! In der Drogerie finden Sie praktische Mini-Fläschchen oder Fleck-Weg-Stifte, die selbst hartnäckige Flecken im Nu entfernen. So bleibt Ihr Look selbst nach einem kleinen Malheur makellos.

Bargeld

Ob für die Tombola, eine spontane Spende oder ein Getränk an der Bar: Auch wenn man heutzutage oft bargeldlos bezahlen kann, schadet es nicht, etwas Bargeld dabeizuhaben. So haben Sie Ihre Finanzen zudem besser im Blick.