Die größten No-Gos beim Ball: Diese Styling-Pannen sollten Sie vermeiden

Bei einem Ball möchte man sich von seiner besten Seite zeigen. Doch bei all der Vorfreude lauern einige Fettnäpfchen, die den Abend schnell ruinieren können. Wenn Sie die Ballnacht stilvoll genießen möchten, sollten Sie unbedingt auf die folgenden Styling-No-Gos achten.

Mehr als 450 Bälle finden jedes Jahr in Wien statt und da machen wir uns natürlich Gedanken um das perfekte Styling: Welche Frisuren sind gerade angesagt? Welche Kleider bestimmen dieses Jahr die Tanzflächen? Damit am großen Tag nichts schiefläuft und Sie sich rundum wohlfühlen, sollten Sie die folgenden Pannen unbedingt vermeiden.

Die größten No-Gos beim Ballstyling

Krönchen und Tiaras tragen

© Getty Images

So verführerisch es auch ist, sich am Ball wie eine Prinzessin zu fühlen, lassen Sie die funkelnden Kopfschmuckstücke lieber zu Hause. Diese sind den Debütantinnen vorbehalten, und es gilt als grober Fauxpas, ihnen die Show zu stehlen. Setzen Sie lieber auf eine elegante Hochsteckfrisur oder eine schlichte, aber edle Haarspange. So bleiben Sie dezent und stilvoll.

Zu kurzes Kleid

Um peinliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie unbedingt den Dresscode genau studieren. Hier darf man sich wirklich keine Fehler erlauben, denn dann endet der schöne Abend vielleicht schon an der Garderobe. Ein Ball ist kein Club und deshalb sollte auch die Kleiderwahl entsprechend gewählt werden. Bodenlang ist Pflicht! Kleider, die knielang sind oder gar die Schuhe zeigen, gehören nicht auf den Ball.

Weiße Kleider

© Getty Images

Wer beim Ball mit einer weißen Robe erscheint, erntet garantiert schockierte Blicke. Diese Farbe ist den Debütantinnen vorbehalten und wäre ein großer Fehltritt. Greifen Sie lieber zu einer Farbe, die zu Ihrem Stil passt, um nicht im negativen Sinne aus der Masse herauszustechen.

Straßenschuhe

Egal, wie bequem es auch scheint, Sneakers und Straßenschuhe haben auf einem Ball nichts verloren! Die Wahl der richtigen Schuhe ist essenziell für das Gesamtbild. Elegante Abendschuhe oder Tanzschuhe passen perfekt zum festlichen Anlass und sorgen für einen stilvollen Auftritt.

Sichtbare BH-Träger

Wenn Sie ein Kleid mit einem raffinierten Schnitt oder ein Outfit mit freien Schultern wählen, ist es wichtig, auf die richtige Unterwäsche zu achten. Sichtbare BH-Träger sind ein absoluter Stilbruch und können einen eleganten Look schnell zerstören. Da ist es ratsam, auf Klebe-BHs zu setzen oder auf ein Modell ohne Träger. So bleibt der Fokus auf Ihrem Outfit und nicht auf der Unterwäsche.

Große Handtaschen

Auch wenn sie praktisch sind und Platz für alles bieten, von Lippenstift bis hin zu einem zweiten Paar Schuhe, haben große Handtaschen auf dem Ball nichts verloren. Zusätzliche Schuhe können problemlos an der Garderobe abgegeben werden. Stattdessen sollten Sie auf eine elegante Clutch oder eine kleine, dezente Abendtasche setzen, die perfekt zu Ihrem Look passt und ihn stilvoll ergänzt.

Kurzarmhemden bei den Herren

Für Herren gibt es eine klare Regel: Kurzarmhemden haben auf einem Ball nichts zu suchen! Ein elegantes weißes Hemd mit langen Ärmeln ist die einzig akzeptable Wahl. Achten Sie zudem darauf, dass Sie Ihr Sakko niemals ablegen. Beim Hinsetzen können Sie das Sakko öffnen, aber vergessen Sie nicht, es wieder zuzuknöpfen, wenn Sie aufstehen.

© Getty Images

Bei manchen Bällen, wie dem Wiener Opernball, gilt zudem Frack-Pflicht für die Herren. Kombiniert wird der Frack nicht mit einer schwarzen, sondern mit einer weißen Masche. Eine Armbanduhr ist tabu.

Wenn Sie diese No-Gos vermeiden, steht einer unvergesslichen Ballnacht nichts mehr im Weg!