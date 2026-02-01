Simone Thomalla reagiert auf Liebesgerüchte um Zverev und Daur

Rund um Alexander Zverev brodelt derzeit die Gerüchteküche. Fehlende Auftritte, ungewohnte Funkstille in den sozialen Medien und eine ausweichende Aussage von Mama Thomalla lassen viel Raum für Interpretationen.

Die Tribünen sind oft aufschlussreicher als Pressekonferenzen – und genau dort nahm die jüngste Gerüchtewelle rund um Tennis-Ass Alexander Zverev ihren Anfang. Beim Turnier in Australien wurde auffallend häufig Influencerin Caro Daur im Umfeld des Sportlers gesichtet. Ein vertrautes Bild, doch eines fehlte: Sophia Thomalla. Die sonst so präsente Freundin des Weltranglistenstars war weder auf den Rängen zu sehen noch in den sozialen Netzwerken hörbar.

Mehr lesen:

Denn auch digital herrscht seit einiger Zeit Funkstille. Wo Thomalla früher Siege, Comebacks und Matchbälle kommentierte, bleibt es nun still. Für die Klatsch- und Tratschabteilung ein gefundenes Fressen – und für Beobachter Anlass, den Beziehungsstatus des Tennis-Stars genauer unter die Lupe zu nehmen. Läuft da mehr zwischen Zverev und Caro Daur oder handelt es sich um ein klassisches Fehlinterpretations-Ass?





Mama lässt alles offen

Erstmals äußert sich nun jemand aus dem engsten Umfeld – und zwar niemand Geringerer als Simone Thomalla, Mutter von Sophia und damit Schwiegermama in spe. In einem Interview wurde sie auf die kursierenden Gerüchte angesprochen, ob sie von einer angeblichen Liaison zwischen Zverev und Daur etwas mitbekommen habe. Ihre Antwort fiel ebenso knapp wie elegant aus: „Nein, ich habe nichts mitbekommen – aber wenn, würde ich auch nicht darüber reden.“





Ein Satz, der mehr offenlässt, als er schließt. Kein Dementi, kein Aufreger, kein schützender Reflex – sondern diplomatische Zurückhaltung mit maximalem Interpretationsspielraum. Genau jene Art von Antwort, die Gerüchte nicht beendet, sondern ihnen neues Leben einhaucht.

Was bleibt, ist ein Liebeskrimi im Schwebezustand: eine leere Tribüne, ein stiller Instagram-Feed und eine Mutter, die meisterhaft ausweicht. Ob es sich dabei um eine Beziehungspause, ein Missverständnis oder tatsächlich um ein neues Kapitel im Leben von Alexander Zverev handelt, bleibt vorerst offen. Sicher ist nur eines: Dieses Match ist noch lange nicht ausgespielt.