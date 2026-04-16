Patrice Aminati unter Tränen: „Ich möchte einfach gerne weiterleben“

Patrice Aminati meldet sich nach einigen Tagen zurück – und teilt unter Tränen ein emotionales Update zu ihrer Erkrankung.

Am Mittwochabend wandte sich Patrice Aminati in einem emotionalen Video an ihre Fans. Darin zeigte sie sich sichtlich bewegt und kämpfte mit den Tränen.

Ehrliche Worte im Video

„So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße“, sagt sie und versucht zu lächeln. Doch ihre Stimme bricht, ihre Augen füllen sich mit Tränen.

© instagram/patrice.eva

Kraft lässt nach

„Ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt, aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“, erklärt sie weiter. Erst kürzlich musste sie erneut einen Rückschlag verkraften.

Therapie belastet stark

Metastasen haben in mehreren Organen gestreut. Die Therapie dient vor allem der Lebensverlängerung. „Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut“, gibt sie offen zu.

Alltag bleibt schwierig

Trotz allem versuche sie, „irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten und immer weiter zu funktionieren“. Doch sie macht klar, „dass nicht jeder Tag gut ist“. Auch sagt sie: „Ich habe die letzten zwei Tage nur im Bett gelegen und geschlafen.“ Ihr größter Wunsch bleibt klar: „Ich möchte einfach gerne weiterleben“, sagt Patrice Aminati unter Tränen. Ihren Fans gibt sie mit: „Lasst euch nicht entmutigen. Passt gut auf euch auf.“