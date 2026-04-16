Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Sydney Sweeney
© American Eagle

"American Eagle"

Rassismus-Vorwurf egal? Sydney Sweeney wirbt wieder für US-Label

16.04.26, 11:24
Teilen

Sydney Sweeney sorgt erneut für Gesprächsstoff. Trotz eines gewaltigen Shitstorms rund um ihre erste Kampagne für American Eagle steht die Schauspielerin wieder für das Label vor der Kamera. Dieses Mal setzt die Marke auf ein Wortspiel – doch das Image des Stars scheint bereits angeknackst zu sein.

Die Zusammenarbeit zwischen Sydney Sweeney und American Eagle geht in eine neue Runde, obwohl die erste gemeinsame Aktion für massive negative Schlagzeilen sorgte. Dem Label wurden damals rassistische Botschaften in der Werbung vorgeworfen, was eine weltweite Kontroverse auslöste.

Wortspiel statt neuer Skandal

In der aktuellen Kampagne dreht sich nun alles um Jeans-Shorts. Unter dem Slogan „Syd for Short: American Eagle Jean Shorts“ spielt die Brand auf die Abkürzung von Sweeneys Vornamen an. In einem begleitenden Clip kommentiert die 28-Jährige ihre Markenwahl fast schon ironisch und mit einer Anspielung auf den vergangenen Wirbel. „Welche Marke ich trage? Yeah, diese“, sagt sie verschmitzt in die Kamera.

Börsenerfolg und Filmflops

Wirtschaftlich gesehen hat sich der Wirbel für American Eagle bisher gelohnt, denn der Wert der Aktie konnte sich seither verdoppeln. Für Sweeney selbst sieht die Bilanz jedoch weniger positiv aus. Ihr Image scheint durch die anhaltende Kritik gelitten zu haben. Zuletzt floppten mit „Americana“ und „Christy“ gleich zwei ihrer Filme an den Kinokassen, was viele auf die negative Resonanz der Werbedeals zurückführen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen