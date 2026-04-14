Zushi Market lockt mit Gratis-Sushi

Sushi-Fans in Wien aufgepasst: Heute eröffnet der Zushi Market eine neue Filiale in der Donau City. Mit einer Begleitung und dem passenden Abo auf Social Media isst man heute sogar gratis.

Der Zushi Market feiert heute, Dienstag, die große Eröffnung seines neuesten Standorts beim DC Market in der Donau-City-Straße 13D. In Wien-Donaustadt erwartet die Besucher ab sofort japanische Küche höchster Qualität. Wer heute mit einer zweiten Person vorbeikommt, darf sich über ein besonderes Angebot freuen: Eine Person isst gratis. Die Aktion gilt jedoch ausschließlich für Follower des Facebook- oder Instagram-Kanals @zushimarket. Neben dem kulinarischen Highlight verspricht das Team vor Ort coole Goodies und spezielle Eröffnungsaktionen.

Bereits seit 2013 bietet das Unternehmen eine "kulinarische Reise durch Asien" an. Mit Standorten in Wien, Niederösterreich und der Steiermark hat sich die Kette für Sushi-Liebhaber und Genießer der asiatischen Küche bereits einen Namen gemacht. Die neue Filiale im 22. Bezirk ist dabei Teil einer größeren Expansionsstrategie für das laufende Jahr 2026. Das Team vor Ort will dabei mit erstklassigem Essen und "guten Vibes" für die Zufriedenheit der Gäste sorgen.

Expansion in Österreich und Deutschland

Neben weiteren geplanten Eröffnungen in Österreich will der Zushi Market auch in Deutschland expandieren. Für heute steht jedoch erst einmal der neue Wiener Standort im Fokus. Wer sich die Gratis-Aktion nicht entgehen lassen möchte, sollte rechtzeitig dem Facebook- oder Instagram-Kanal des Zushi Market folgen und seine Freunde einpacken.