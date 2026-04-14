Dinner statt Popcorn: So verbindet "Tasting Movies" Kino und gutes Essen

Das Konzept von "Tasting Movies" im Hotel Stefanie wartet mit Filmklassikern auf - inklusive eigens darauf abgestimmten Mehr-Gänge-Menüs.

Im 2. Bezirk wird mit einem brandneuen Format das klassische Kinoerlebnis auf ein neues Level gehoben. Dabei wird nicht nur geschaut, sondern auch geschmaust - Leinwand für Feinschmecker sozusagen. Der Clou: Zu ausgewählten Filmszenen wird ein mehrgängiges Menü serviert, exakt im richtigen Moment. So verschmelzen Leinwand und Teller zu einem Rundum-Erlebnis für die Sinne.

© Tasting Movies

"Mit Tasting Movies wollten wir etwas schaffen, das über einen klassischen Abend hinausgeht. Einen Moment, der im Kopf bleibt. Film, Kulinarik und Atmosphäre verschmelzen zu einem Erlebnis, das man nicht nur sieht, sondern wirklich fühlt und schmeckt", so Clemens Polszter, Gründer von Tasting Movies.

© Tasting Movies

"Der Geschichte dankbar – der Innovation verpflichtet: Den Leitgedanken unserer Hotelgruppe erweitern wir durch ein Format, das neue Akzente im reichhaltigen kulinarischen Angebot der Stadt setzt, die es so noch nie auf großer Leinwand zu sehen gab", kommentiert Alexander Schick, Eigentümer der Schick Hotels Gruppe.

Ratatouille zum Auftakt

Zum Start rückt der Animation-Hit "Ratatouille“ in den Blickpunkt. Die liebevoll erzählte Geschichte rund um Leidenschaft und gutes Essen wird dabei nicht nur gezeigt, sondern auch geschmacklich erlebbar gemacht. Jeder servierte Gang orientiert sich an Stimmung und Handlung des Films, Timing und Atmosphäre sind hier ausschlaggebend.

Seine Premiere feiert "Tasting Movies“ am 24. April im traditionsreichen Hotel Stefanie, dem ältesten Hotel Wiens. Die historische Kulisse verleiht dem Event zusätzliche Strahlkraft und macht den Abend zu einem besonderen Erlebnis für Film- und Genussliebhaber. Weitere Termine sind für 9. und 14. Mai sowie 13. und 21. Juni zum Preis von 119 Euro anberaumt - inklusive Menü und Vorführung.