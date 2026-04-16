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Andrea Kiewel Fernsehgarten
© Getty Images

Attacke

Fernsehgarten-Star Kiewel rechnet mit Influencern ab: „Macht was Richtiges!“

16.04.26, 12:35
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ZDF-Urgestein Andrea Kiewel findet in ihrer neuesten Kolumne deutliche Worte für die heutige Social-Media-Generation.

Andrea Kiewel (60) ist seit dem Jahr 2000 das Gesicht des „ZDF-Fernsehgartens“ und zeigt sich nun von ihrer angriffigen Seite.

Andrea Kiewel und Lutz van der Horst

Andrea Kiewel und Lutz van der Horst

© Getty

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Inspiriert von der Artemis-II-Mission und der Astronautin Christina Koch (47) hinterfragt die Moderatorin in der Zeitschrift „SuperIllu“ das moderne Verständnis von Vorbildern. Für Kiewel, die selbst eine Vergangenheit als Leistungsschwimmerin und Lehrerin hat, ist der aktuelle Trend zur Selbstdarstellung ein Dorn im Auge.

Abrechnung mit Influencern

In ihrer  Kolumne findet „Kiwi“  unmissverständliche Worte für jene, die versuchen, andere online zu beeinflussen. Ihre Aufregung über den Drang zur ständigen Selbstinszenierung ist dabei deutlich spürbar.

 

  • „Stoppt damit, euch unaufhörlich selbst zu fotografieren.“
  • „Macht was Richtiges. Lernt. Studiert.“
  • „Bewegt eure Hintern.“

Wandel im Fernsehgarten

Die Moderatorin, die in Tel Aviv lebt, beobachtet die gesellschaftlichen Veränderungen auch bei ihrer Arbeit. Im Gespräch mit dem Medienmagazin „dwdl.de“ erklärt sie, dass ihr Publikum in der Sonntags-Show zwar jünger geworden sei, viele junge Menschen sich aber zu sehr über das Urteil anderer auf Social Media definieren würden.

Andrea Kiewel

Andrea Kiewel

© ZDF

Job ihres Lebens

Trotz ihrer Kritik bleibt sie ihrer eigenen Bühne treu. Den „Fernsehgarten“ bezeichnet sie als „den Job meines Lebens“. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu, dass diese Sendung nach ihrer Handynummer die zweitlängste Beziehung in ihrem Leben sei. Diese Verwurzelung in ihrer Arbeit sieht sie als Gegenentwurf zur schnellen, oberflächlichen Welt der Influencer.

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