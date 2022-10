Trinkt Blut von Menschen: Mann (40) behauptet echter Vampir zu sein

Merticus ist der Vorsitzende der Atlanta Vampire Alliance in Amerika. Der 40-Jährige, der sich im Verborgenen aufhält, sagt, er ernähre sich von menschlichem Blut.

Merticus ist 40 Jahr alt und behauptet seit 1997 ein echter Vampir zu sein. Der Vorsitzende der Atlanta Vampire Alliance in Amerika versucht die Öffentlichkeit zu meiden und ernährt sich nach eigenen Angaben von echtem Blut. Dieses bekommt er von Menschen, die damit einverstanden sind.

"Ich ernähre mich in erster Linie von der Prana-Energie anderer durch Berührung oder Atem, oft in Verbindung mit tantrischen oder sexuellen Kontakten", sagt Merticus gegenüber dem Daily Star. Er ist wortgewandt und erzählt leidenschaftlich darüber, was Vampirismus ist.

Blut trank er zum ersten Mal vor 20 Jahren, damals von seinem Lebenspartner. Es sei wichtig, dass der Konsum von menschlichem Blut durch einen mündlichen oder schriftlichen Vertrag zwischen einem Vampir und seinem Spender einvernehmlich geregelt ist. "Es ist ein intimes und privates Ereignis zwischen zwei Personen, die sich auf der tiefsten Ebene verbinden", erklärt Merticus dem Daily Star.

"Diese Verbindung kann zwar lohnend und für beide Seiten vorteilhaft sein, sie kann aber auch psychologisch ungesund sein, wenn sie extrem ausgeprägt ist", erklärte er. Merticus führt weiter aus, dass viele Vampire sich zwar für sadomasochistische Aktivitäten entscheiden, dass dies aber keine Voraussetzung für die Nahrungsaufnahme von Vampiren ist.