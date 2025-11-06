Paukenschlag: Sex Pistols wüten am Nova Rock

Das Nova Rock Festival wird 2026 cool wie nie. Neben Volbeat, The Cure und Iron Maiden dürfen sich 225.000 Fans nun auch auf die Sex Pistols freuen.

Die Headliner Volbeat (11. Juni), The Cure (12. 6.) Iron Maiden (13. 6.)und Bring Me The Horizon (14. 6.) waren bereits fixiert. Ebenso zwei Dutzend weitere Kracher wie The Offspring, Sabaton, Papa Roach oder The Pretty Reckless. Jetzt legt Ewald Tatar für das Nova Rock mit einer neuen starken Bandwelle nach. Neben den Sex Pistols mit ihrem neuen Sänger Frank Carter, dürfen sich 225.000 Fans in Nickelsdorf nun auch auf die erste Österreich-Show von Rage Against The Machine Mastermind Tom Morello , Mastodon, A Day To Remember, Madsen oder P.O.D. freuen.

© Barracuda Music

© Getty Images

Die Punk-Ikonen der 70er Jahre („Anarchy in the U.K.“) spielten erst im Juli als Vorprogramm für Guns N' Roses erstmals seit 17 Jahren wieder bei uns auf. Und das gleich mit einem neuen Sänger. Frank Carter ersetzte den tourmüden Johnny Rotten. Und das mit beachtlichem Einsatz.