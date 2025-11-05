Simply Red verzauberten 11.500 Fans in Wien

Mehr Fans als zuletzt bei Gabalier oder Yungblud in der Stadthalle. Simply Red lieferten den Konzerthit der Woche und ließen am Mittwoch mit einem schier unendlichem Hitfeuerwerk Wien das Herz aufgehen. Am 28. 11. legt man mit gleich 40 „neuen“ Hits nach.

10.000 Fans beim Tourfinale von Andreas Gabalier und gleich 11.000 bei Rock-Durchstarter Yungblud. Doch Simply Red übertraf diese Woche in der Stadthalle alles. 11.500 Fans feierten am Mittwoch die „40 Year Anniversary Show“ von Chart-Gigant Mick Hucknall, der dabei , gut aufgeheizt von Lokalmatador Julian le Play, gleich zum Start sein rot-weiß-rotes Herz öffnete. „Ich liebe diese Stadt. Wien gehört zu meinen absoluten Lieblingsorten und das nicht nur weil meine Frau hier geboren ist.“ Das ging beim Publikum wie Öl runter, das zweistündige Hitfeuerwerk ja sowieso.

© zeidler

© zeidler

Vom Opener „Sad Old Red“, einem Auszug des 1985er Debüts „Picture Book“ bei dem er seinen Mi(e)tmusikern viel Spielraum für Improvisationen ließ, bis zu den von gediegener Videoshow begleiteten Zugaben „Something Got Me Started“ und „Holding Back The Years” hatte Hucknall für die Geburtstagsshow gleich 20 Kuschelrock-Hits auf die Setlist gesetzt. Auch seine stimmungsvollen Interpretationen von Barry White („It’s Only Love“) oder Albert Hammond („The Air That i Breathe“). Alle Mitsing-Hymnen wie „Money's Too Tight (To Mention)“, „A New Flame“, „If You Don't Know Me by Now“, „Stars“ oder „Fairground“ ja sowieso.

© zeidler

© zeidler

Ein wurlitzerartiges Greatest-Hits-Programm, das dem euphorisierten Wiener Publikum die letzen Reserven entlockte. Und die großen Emotionen. Selten wurde in der Stadthalle so viel mitgesungen und so viel gekuschelt.

© zeidler

© zeidler

Spannend: bei gediegenem Big-Band-Sound und opulenter Licht-Show wurde auf die Songs des letzten, 2023 veröffentlichten Albums „Time“ bei der Werkschau in Wien jedochgänzlich verzichtet. Vielleicht auch weil es damit in den Charts ja nur zu Platz 7 reichte.

© Amazon

Die Chartspitze nimmt Hucknall dann ab 28. November wieder ins Visier. Da kommt die 3-fach CD "Recollections", für die er die 40 größten Hits von Simply Red, darunter natürlich alle Konzertfavoriten, komplett neu aufgenommen hat. „Damit schließt sich der Kreis und wir können unsere 40 Jahre mit Ihnen feiern!"

Thomas Zeidler-Künz