Nach Konzert-Abbruch: Zittern um Hans Zimmer in Wien

Starkomponist Hans Zimmer ist erkrankt und musste nach Konzert-Abbruch in Düsseldorf bereits die Auftritte in Frankfurt und Mannheim absagen. Jetzt wackeln auch seine beiden Wien-Shows.

Am Samstag (8. November) und Sonntag (9.11.) hat der zweifach Oscar-gekrönte Starkomponist Hans Zimmer („Dune“) mit seiner neuen Show „The Next Level“ die Wiener Stadthalle gebucht. Jetzt zittern fast 20.000 Fans um das bombastische Konzerterlebnis rund um die Soundtrack-Hits aus "X-Men", "Gladiator" oder seinem ersten Oscar-Hit "König der Löwen".

Zimmer ist erkrankt, musste letzten Samstag sogar seinen Auftritt in Düsseldorf abbrechen und ließ seitdem im Tagesrhythmus auch die für Frankfurt (Montag) und Mannheim (Freitag) geplanten Konzerte absagen. „Aufgrund einer Erkrankung und auf ärztlichen Rat hin wird Hans Zimmer nicht in Mannheim (6. November) auftreten können, so ein Statement des Veranstalters Semmel Concerts. Die nächsten geplanten Auftritte wären eben die beiden Wien-Konzerte.

Das Drama nahm bereits am Wochenende im Düsseldorfer PSD Bank Dome seinen Lauf. Wie die „Neue Ruhr Zeitung“ berichtet, sei schon zu Beginn des Konzerts im Rahmen seiner „The Next Level“-Tour aufgefallen, dass Zimmer sich habe stützen lassen müssen. Er erklärte dann selbst, dass er sich eine starke Grippe eingefangen habe und verließ schließlich die Bühne, während seine Band das Konzert zu Ende spielte.