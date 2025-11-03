Alles zu oe24VIP
Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© Getty Images

Chart-Wunder

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1

Von
03.11.25, 10:45
Teilen

Im November 1985 stürmte Falco mit „Falco 3“ an die Spitze der Charts. 40 Jahre später wiederholt der unsterbliche Austropop Gigant dieses Kunststück mit einer Deluxe-Version der Kult-CD.  

„Diese Songs sind absolut zeitlos, fast so wie bei Elvis!“ Thomas Rabitsch erklärt das neue Chartwunder. Falco stürmt mit der Deluxe-Version seines Referenz-Werks „Falco 3“ wieder an die Spitze der Ö3 Austria-Top-40. Genau 40 Jahre nachdem er sich mit dem Original erstmals Platz 1 sicherte. Stieß er damals das Werk „Grenzenlos“ des grandiosen Austropop-Trios STS von der Chartspitze, so weist der Falke jetzt sogar den größten Popstar der Gegenwart in die Schranken. Taylor Swift muss sich mit dem Rekord-Album „The Life of a Showgirl” nach drei Wochen on Top jetzt mit Silber begnügen.

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© DoRo

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© Sony Music

„Falco 3“ legte nach dem Sensations-Debüt „Einzelhaft“ (1982) und dem etwas zu verkopften Nachfolger „Junge Roemer“ (1894) den Grundstein zur unglaublichen Weltkarriere. 8 Wochen auf Platz 1 in Österreich, Doppelplatin in Deutschland, Platz 36 in Großbritannien und sogar Platz 3 in den USA. Dort lachte Falco ja mit der Single- Auskoppelung „Rock Me Amadeus“ am 28. März 1986 von der Chartspitze. Der größte Hit des Austropop, dem er damals noch gleich die Hymne „Vienna Calling“ und den Mega-Aufreger „Jeanny“ folgen ließ.

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© Sony Music

Das sind die aktuellen Top 3 der Ö3 Austria Top 40:

  • 1. Falco, Falco 3
  • 2. Taylor Swift, The Life of a Showgirl 
  • 3. Soundtrack, KPop Demon Hunters

Das waren Top 3 der Austria Top 40 am 1. November 1985: 

  • 1. Falco, Falco 3 
  • 2. STS, Grenzenlos
  • 3. Various Artists, I mecht landen

Zum 40-jährigen Jubiläum wurde der Austropop-Kracher „Falco 3“ nun im Remastered Sound und als außergewöhnliche Deluxe Edition neu aufgelegt. Mit gleich 27 (!) Bonus-Tracks, wie dem Opus-Duett „Flying High“, einer lange verschollen geglaubten Demo von “Without You“ und gleich 9 (!) weiteren Versionen von „Rock Me Amadeus“. Auchdie bislang  unveröffentlichte „Blank & Jones so8os Reconstruction“

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© zeidler

Falco holt nach 40 Jahren wieder Platz 1
© zeidler

Rabitsch feiert den neuen Falco-Triumph mit der großen Jubiläumstour „40 Jahre Rock Me Amadeus: Falco in Concert - Live On Screen” bei der ein Star-Ensemble rund um Roman Gregory („Ganz Wien“), Edita Malovcic („Nachtflug“) oder Georgij Makazaria („Dance Mephisto“) eine eindringliches Best-Of Programm liefert. Falco ist via Videozuspielungen und KI Ansagen „live“ dabei. Das erste von gleich 6 Österreich-Konzerten steigt am 14. November im Rathaussaal von Telfs, das Grande Finale am 28.11. im Wiener Gasometer.

