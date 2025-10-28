Tourstart für Falco: als Video-Show mit der Original-Band

1998 crashte Falco in den Tod. Jetzt geht er doch wieder auf Tour. Mit Original-Band, Austropop-Star-Ensemble und großer Video-Show. Am Mittwoch steigt der Tourstart in Belrin. Ab 14. November kehrt der Falke dann auch für gleich 6 Österreich-Konzerte wieder auf die Bühne zurück

„Jetzt haben wir dafür ja schon 10 Jahre im U4 geprobt, dann kann man damit schon mal auf große Tour gehen, denn diese Songs sind absolut zeitlos, fast so wie bei Elvis!“ Thomas Rabitsch legt im oe24-Interview die Direktiven zur großen Falco-Tournee. Pünktlich zum 40. Geburtstag von “Rock Me Amadeus“ lässt die Original-Band und ein Star-Ensemble rund um Roman Gregory, Edita Malovcic oder Georgij Makazaria

unter dem Motto “Falco in Concert - Live On Screen” den Falken nun wieder hochleben.

© zeidler

© zeidler

Mit großer Video-Show, KI-Ansagen und virtuellen Duetten. „Wir nahmen dafür das legendäre Regen-Konzert vom Donauinselfest als visuelles Ausgangsmaterial. Das ist über alle Zweifel erhaben,“ so Rabitsch: „Die Kraft der ureigenen Interpretationen der Live- KünstlerInnen gemeinsam mit Falco in virtuellen Duetten werden das Publikum begeistern und eine perfekte Illusion erzeugen!“

Das sind die Österreich-Termine der Falco-Tour:

Fr, 14.11.2025 Rathaussaal / Telfs



So, 16.11.2025 Conrad Sohm / Dornbirn



Di, 18.11.2025 Posthof / Linz



Mi, 19.11.2025 Orpheum / Graz



Fr, 21.11.2025 VAZ / St. Pölten



Fr, 28.11.2025 Raiffeisenhalle im Gasometer / Wien



Der Auftakt steigt am Mittwoch (29. Oktober) im Berliner Tempodrom. Nach drei weiteren Deutschland-Stops und einem Gastspiel in Zürich lässt man ab 14. November dann gleich 6 Österreich-Konzerte folgen. Auch das große Heimspiel am 28. November im Wiener Gasometer. „Es ist schon arg. dass ich erstmals ohne Falco auf eine Falco-Tour gehe,“ zeigt Rabitsch doch etwas Lampenfieber.

© zeidler

Auch weil er nach Auftritten am Nova Rock, in Purkersdorf oder am Rathausplatz „das großartige Material für die Tour noch verfeinern“ will. „Dazu überlege ich auch, ob Falco die Konzert-Besucher in den jeweiligen Tourstädten nicht dank der KI persönlich begrüßen könnte und ob wir nicht erstmals sogar „Verdammt wir leben noch“ ins Programm nehmen.“