× Falco: Das sind die Termine für die Goldfisch-Konzerte 2026 im U4

Auch zum 69. Geburtstag von Falco geigen im U4 wieder Die Goldfisch. Am 19. Februar zünden Rabitsch, Gregory, Makazaria und Co. das Geburtstagskonzert. Am 20. 2. folgt die Zugabe. Dazu wird es wohl auch wieder ein drittes Tribute-Konzert geben.

SPÖ-Chef Andreas Babler („Ich bin seit meiner Jugend ein riesen Falco-Fan, habe jetzt aber aus Gründen leider nur den zweiten Teil gesehen.“), Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Reinhold Bilgeri, Star-Regisseur Hannes Rossacher oder Produzenten-Legende Robert Ponger – wenn im U4 Die Goldfisch die 29 größten Hits von Falco geigen, herrscht auch im Publikum Star-Alarm. Letzte Woche feierte der Austropop unter der Regie von Thomas Rabitsch mit gleich drei Geburtstags-Konzerten im Falcos zweiten Wohnzimmer den 68er des unsterblichen Austropop-Kaiser.

2026 zollt ihm Roman Gregory, Edita Malovcic, Georgij Makazaria oder Burgschauspieler Johannes Krisch ebendort wieder Tribut: Die Tickets für das große Geburtstags-Konzert am 19. Februar und die Zugabe am 20. Februar sind bereits erhältlich. Dazu wird es wohl am 18. Februar im U4 ein Warm-Up geben.

Die erste große Tournee ja sowieso. Nach vier Deutschland-Konzerten unter dem Motto „40 Jahre Rock Me Amadeus Falco In Concert – Live on Screen“ liefern Die Goldfisch ab 14. November gleich 6 Österreich-Konzerte. Als Grande Finale auch einen weiteren Wien-Stopp am 28. November im Gasometer.