Nach exakt 40 Jahren: Falco wieder auf Platz 1 in den Charts

Vier Jahrzehnte nach seinem Original-Erfolg sorgt Falco erneut für Gänsehaut: „Falco 3“ steht 40 Jahre später wieder auf Platz 1 der österreichischen Album-Charts.

Die Sensation ist perfekt: Genau 40 Jahre, nachdem Falco mit seinem Album „Falco 3“ erstmals die #1 der österreichischen Album-Charts erreichte, gelingt ihm nun dasselbe noch einmal – mit der neu veröffentlichten Deluxe Edition.

Am 24. Oktober 2025 erschien das legendäre Album neu remastered und in mehreren Deluxe-Versionen. Das Ergebnis: sofort wieder Platz 1 in den österreichischen Charts.

Falcos größter Erfolg

„Falco 3“ machte den Wiener Musiker zum internationalen Superstar. Mit den drei Singles „Rock Me Amadeus“, „Vienna Calling“ und „Jeanny“ schuf Falco ein Stück Musikgeschichte.

© Sony Music

Besonders „Rock Me Amadeus“ bleibt einzigartig: Es ist bis heute der einzige deutschsprachige Song, der sowohl in den USA als auch in Großbritannien Platz 1 erreichte.

© Sony Curt Themessl

Deluxe Edition mit Bonus-Material

Zum Jubiläum wurde das Album aufwendig remastered. Je nach Deluxe-Konfiguration enthält es umfangreiches Bonus-Material – darunter originale 12"-Mixes, 7"-Edits, Live-Tracks und mehr.

© Sony Curt Themessl

Zeitgeist der 80er neu erlebbar

„Falco 3“ fängt den Sound und Stil der 1980er Jahre so intensiv ein wie kaum ein anderes deutschsprachiges Werk. Das Album, das damals in den US-Charts bis auf Platz 3 kletterte, bleibt ein Meilenstein der Popgeschichte – und bestätigt Falcos Status als unvergessene Ikone der Musik.