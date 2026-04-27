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Mit Foto vor Wiener Schule: Rolling Stones starten den CD-Countdown 
© Getty Images

Rock Hammer

Mit Foto vor Wiener Schule: Rolling Stones starten den CD-Countdown 

Von
27.04.26, 08:57 | Aktualisiert: 27.04.26, 10:14
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Die Stones rollen wieder los: Nach dem neuen Hit „Rough and Twisted“ unter dem Pseudonym „The Cockroaches“ gibt’s jetzt eine mysteriöse Plakatkampagne. Am 10. Juli kommt „Foreign Tongues“.  

„Vreemde Tongen“, „Lingue Straniere“ , „Lenguas Extranjeras“ oder "Języki Obce". Mit einer mysteriösen Plakatkampagne in u.a. Holland, Frankreich, Polen, Italien oder den USA und sogar bei einem Mistkübel vor einer Wiener Schule (!) starten die Rolling Stones den Countdown zu ihrem neuen Album. Nach der Vorab-Single „Rough and Twisted“, die Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood am 11. April unter dem gerne für Geheim-Aktionen genützten Pseudonym „The Cockroaches“ lieferten, wird am 10. Juli das neue Stones-Werk „Foreign Tongues“ erwartet. Der Rock-Hammer des Jahres.

Mit Foto vor Wiener Schule: Rolling Stones starten den CD-Countdown 
© rollingstones.com

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© Instagram

 Schon mit dem Vorgänger „Hackney Diamond“ feierten die seit 1962 aktiven Rock-Oldies ja 2023 ihren dritten Frühling. Grammy für das „Beste Rock Album“, Chart-Gold in 20 Ländern und Platz 1 der Jahreswertung in Österreich inklusive. Jetzt legt man unter den Direktiven von Star-Produzent Andrew Watt mit weiteren Blues- und Rock-lastigen Songs wie „Mr Charm“ nach. Auch mit den letzten Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts. Dazu soll laut Gerüchten sogar wieder Paul McCartney mit dabei sein. 

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© rollingstones.com

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© rollingstones.com

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© rollingstones.com

Anders als „Rough and Twisted“ das ja nur in einer streng limitierten Vinyl-Auflage, von der es in Österreich keine 20 Stück gab, ausgeliefert wurde, wollen die Stones mit „Foreign Tongues“ ab 10. Juli wieder alle Rekorde brechen. Dafür zeigt man schon jetzt die ersten Fotos der Studio-Aufnahmen. Platz 1 in den Charts gilt ihnen so gut wie sicher.

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© zeidler

Den erwarteten Chart-Triumph will Ronnie Wood dann just in Österreich feiern. Am 16. Juli steht ja ein rares Solo-Konzert vor der Burg Clam am Programm. Der Auftakt einer Mini-Tour, die ihn auch nach Italien, England, Holland und Deutschland bringt. Die Stones selbst haben ja bereist vor Weihnachten leider alle Tour-Pläne, inklusive einem angedachten Wien-Konzert, ad acta gelegt. Trotzdem hoffen die Fans auf den einen oder anderen Auftritt mit den Songs der neuen CD „Foreign Tongues“.

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