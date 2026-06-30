Cara Delevingne gesteht Affäre mit Amber Heard

Jahrelang gab es wilde Spekulationen, jetzt ist es fix: Cara Delevingne hat die Liebesgerüchte rund um Schauspielerin Amber Heard in einem Podcast erstmals höchstpersönlich bestätigt.

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Das Geständnis sorgt bei Promi-Fans für reichlich Gesprächsstoff. Zu Gast im "The Louis Theroux Podcast" blickte Supermodel Cara Delevingne auf die Zeit nach der Trennung von Amber Heard und Johnny Depp zurück. Sie betonte, dass sie sich lange nahestanden und nach der Scheidung miteinander verbandelt waren. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen bereits 2013 bei den Dreharbeiten zum Film "London Fields", in dem auch Depp und Billy Bob Thornton mitwirkten.

Cara Delevingne packt aus

Moderator Louis Theroux sprach im Interview die damaligen Spannungen am Set an. Er mutmaßte, Depp sei von der Vorstellung, dass seine Partnerin mit dem Model schläfe, in den Wahnsinn getrieben worden. Cara Delevingne widersprach dem nicht, sondern erklärte, Depp sei ziemlich von Eifersucht zerfressen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt lief jedoch noch nichts. Erst nach der Scheidung wurde es intim, wobei die Beziehung nicht exklusiv war, da Heard auch Elon Musk datete.

Amber Heard im Fokus

Cara Delevingne mit Amber Heard © Getty Images

Die einstige Ehe mündete später in einen aufsehenerregenden Rechtsstreit. Nach einem Gastbeitrag über häusliche Gewalt klagte Depp wegen Verleumdung. Der Prozess endete 2022 mit einem Erfolg für Depp, dem Schadenersatz zugesprochen wurde. Heute lebt die Schauspielerin fernab von Hollywood in Madrid. Dort zieht sie ihre drei Kinder groß: die fünfjährige Oonagh sowie die im Mai 2025 geborenen Zwillinge Agnes und Ocean.