× Kaum erkannt: Cara Delevingne schockt mit Typveränderung

Cara Delevingne sorgte bei den Filmfestspielen in Cannes am Mittwochabend für ordentlich Gesprächsstoff und das nicht wegen ihres Kleides. Das Model tauchte plötzlich mit einem komplett neuen Look auf und war auf den ersten Blick kaum zu erkennen!

Zur Premiere des neuen queeren Liebesfilms „The History Of Sound“ schritt Cara in einem völlig neuen Look über den roten Teppich in Cannes. Doch dieses Mal stahl das britische Model nicht mit einem gewagten Kleid oder einer provokanten Posen die Show, sondern mit einer radikalen Typveränderung, die selbst ihre Fans zweimal hinsehen ließ.

Cara Delevingne schockt Cannes mit düsterem Gothic-Look

Normalerweise kennt man Cara mit aschblonder Mähne, doch damit ist jetzt Schluss! Die 32-Jährige präsentierte sich plötzlich mit rabenschwarzem Haar, scharf geschnittenem Fransenpony und einem mysteriösen Gothic-Look.

© Getty Images ×

Die Frisur erinnerte mit ihrer texturierten "Wet-Hair"-Optik an düstere Eleganz. Auch ihre schwarz gefärbten Augenbrauen passten perfekt zum neuen Haarton, während ein dramatisches Smokey-Eye-Make-up ihre markanten Gesichtszüge hervorhob. Was besonders erstaunte: Noch Stunden vor dem großen Auftritt zeigte sich Cara in ihrer Instagram-Story mit ihrer gewohnten Haarfarbe. Das Makeover muss also quasi in letzter Minute erfolgt sein.

Mit diesem Look zieht Cara alle Blicke auf sich

© Getty Images ×

Delevingne rundete ihren radikalen Beauty-Look mit einem eleganten, aber dezent gehaltenen Ballkleid in tiefem Burgunderrot ab. Ganz im Sinne der neuen, konservativeren Kleiderregeln des Festivals verzichtete das Kleid auf Transparenz, übertriebenes Volumen oder auffällige Schleppen. Statt auf funkelnden Schmuck zu setzen, hielt sie ihr Styling bewusst minimalistisch, um den Fokus auf ihr Gesicht zu lenken.

Eines ist sicher: Langweilig wird’s mit Cara definitiv nie!