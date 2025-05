Der wahre Grund, warum Nicole Kidman auf einmal eine Perücke trägt

Nicole Kidman sorgt schon wieder für Aufsehen. Ein haariger Fauxpas auf dem roten Teppich bringt ein gut gehütetes Beauty-Geheimnis ans Licht.

Nicole Kidman sorgt – mal wieder – mit ihrer Haarpracht für Schlagzeilen. Beim diesjährigen Cannes Filmfestival enthüllte ein kleines Malheur, dass ihre glamouröse Mähne gar nicht echt ist. Ein ungewollter Blick unter die makellose Fassade zeigt: Die Hollywood-Diva setzt nicht nur für ihre Filmrollen, sondern auch privat auf Perücke. Doch warum?

Von radikal kurz zu Hollywood-Mähne

Anfang Mai überraschte die 57-jährige Schauspielerin bei der legendären Met Gala mit einem radikal kurzen Haarschnitt – irgendwo zwischen Pixie und Bob, ein sogenannter „Bixie“. Der edgy Look zog alle Blicke auf sich und wurde zu einem echten Fashion-Moment.

Doch nur wenige Wochen später zeigte sich Kidman in Cannes wieder mit gewohnt langer, voluminöser Haarpracht in softem Erdbeerblond. Der Wow-Effekt war groß – doch nicht von Dauer. Denn aufmerksame Augen entdeckten bei ihrem Auftritt zu den Women In Motion Awards eine kleine, aber unübersehbare Panne: Ihre Netz-Perückenkappe blitzte unter den sorgsam drapierten Haaren hervor.

Warum trägt Nicole Kidman plötzlich Perücken?

Was viele überrascht: Die Perücke ist kein reines Filmrequisit mehr. Nicole Kidman trägt sie inzwischen auch abseits der Leinwand – und das ganz bewusst. Gegenüber der „Daily Mail“ erklärt der Londoner Star-Stylist Adem Oygur: „Viele Frauen – besonders in der Öffentlichkeit – greifen ab einem gewissen Alter zu Perücken. Die Haare werden feiner, verlieren an Fülle, und ständiges Färben oder Hitzestyling hinterlässt Spuren.“ In Kidmans Fall kommt laut Experten gleich ein ganzes Bündel an Faktoren zusammen:

Styling-Stress & hormonelle Umstellungen: Kidmans berühmte Naturwellen wurden über Jahrzehnte geglättet, blondiert und chemisch behandelt. Das Resultat: strapaziertes, ausgedünntes Haar. Ab etwa 50 kommen zudem hormonelle Veränderungen wie die Menopause hinzu – auch diese können zu Haarausfall führen.

Red-Carpet-Realität: „Veranstaltungen wie Cannes stellen extreme Anforderungen an das Styling“, so Oygur. „Feuchtigkeit, Scheinwerfer, stundenlanges Posieren – da hält kaum eine Frisur durch. Perücken sind hier die ideale Lösung: makellos, wetterfest, stressfrei.“

Kreativität ohne Risiko: Als Schauspielerin muss Kidman ständig zwischen unterschiedlichen Looks wechseln. Eine hochwertige Perücke ermöglicht genau das – ohne ihr eigenes Haar zusätzlich zu belasten.

Perücken seien heute längst keine peinliche Notlösung mehr, sondern ein cleveres Beauty-Tool. Sie schützen das natürliche Haar, ermöglichen extreme Looks ohne Risiko – und sorgen dafür, dass sich Frauen wie Nicole Kidman selbstbewusst fühlen.

Ein kleines Missgeschick wie die verrutschte Netzhaube kann da schon mal passieren – schließlich ist auch eine Hollywood-Diva nur ein Mensch.