Neue Rolle
"Superkorrupt!" Hollywood-Star will Infantino spielen
Bei der Werbung für seinen neuen Film "The Hawk" wurde der Comedian gefragt, welchen WM-Star er in einer Verfilmung darstellen wolle. Auf den Vorschlag eines Reporters, in die Rolle des norwegischen Stürmers Erling Haaland zu schlüpfen, reagierte er ablehnend. Stattdessen hatte er eine ganz andere Idee für die große Leinwand.
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"Ich will Gianni spielen. Ich werde mir den Kopf kahl rasieren und super korrupt sein", erklärte Will Ferrell gut gelaunt im Interview mit Yahoo Sports. Diese humorvolle Ansage sorgt auch bei den Fußballfans in Österreich für reichlich Gesprächsstoff.
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Wirbel um Gianni Infantino
Immerhin ist Gianni Infantino, der seit zehn Jahren an der Spitze des Weltverbandes steht und derzeit ohne Gegenkandidat für eine weitere Amtszeit kandidiert, nicht unumstritten. Gegen den 56-jährigen Schweizer läuft unter anderem eine Klage des ehemaligen UEFA-Chefs Michel Platini wegen mutmaßlicher Verschwörung. Zudem plant die FIFA nach der aktuellen Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams bereits eine weitere Expansion auf 64 Mannschaften.
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