"Fast & Furious"-Star plötzlich gestorben

Die Filmwelt trägt Trauer nach dem plötzlichen Verlust von Cees Geel. Der bekannte Charakterdarsteller verstarb völlig unerwartet. Seine größte Rolle hatte er in "2 Fast 2 Furious".

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Am Dienstag verstarb der niederländische Schauspieler Cees Geel im Alter von 61 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand. Geel, der durch Kult-Produktionen wie "2 Fast 2 Furious" bekannt war, hinterlässt eine beeindruckende Karriere in der Film- und Fernsehwelt.

Durchbruch mit Kultrolle Simon

Der in Schagen geborene Künstler arbeitete jahrelang hart an seiner Karriere. Seinen großen Durchbruch feierte der charismatische Darsteller mit seinem charakteristischen kahlen Kopf schließlich in Eddy Terstalls Film "Simon". Für diese Titelrolle wurde er mit dem renommierten Preis "Gouden Kalf" als bester Schauspieler ausgezeichnet. Auch beim Tribeca-Filmfestival in New York erhielt er einen Darstellerpreis, bei dem ihn kein Geringerer als Hollywood-Legende Robert De Niro für seine schauspielerische Leistung lobte.

Engagement für den Umweltschutz

Nach diesem großen Erfolg war Geel ein äußerst gern gesehener Gast in diversen Fernsehshows und Filmproduktionen. Neben der Schauspielerei engagierte er sich auch abseits der Kamera: Im Jahr 2007 reiste er im Auftrag der Organisation Greenpeace nach Sumatra in Indonesien, um aktiv auf die Zerstörung der dortigen Urwälder aufmerksam zu machen.