Österreichischer Musikmarkt: Linkin Park rockt sich auf Platz 1

113,2 Mio. Euro Umsatz und damit Plus von 6,2 Prozent im ersten Halbjahr 2025 - Vinyl überholte CD - Linkin Park dominierten Album-Charts, Oimara mit erfolgreichster Single

Der österreichische Musikmarkt befindet sich weiter auf Wachstumskurs: Im 1. Halbjahr haben Fans von Jänner bis Juni insgesamt 113,2 Mio. Euro für Streaming-Abos, CDs und Platten ausgegeben. Das ist ein Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie aus den vom Musikwirtschaftsverband IFPI am Freitag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Hauptverantwortlich für den Zuwachs ist der Streaming-Bereich.

Melissa Naschenweng © ipImedia/Krivograd

Denn über Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon, YouTube und Co. wurden zuletzt bereits 88 Prozent des Gesamtumsatzes (1-6/2024: 85 Prozent) lukriert. Das bedeutet Einnahmen von 99,6 Mio. Euro oder ein Plus von 9 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden in Summe ganze 11,4 Mrd. Songs gestreamt, um 8,6 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2024.

Vinyl überholt CD nach 25 Jahren wieder

Rückläufig sind damit weiterhin die Marktanteile der physischen Medien. Bemerkenswert ist allerdings, dass erstmals seit 25 Jahren der Umsatz durch Platten wieder über jenem von CDs lag. Vinyl spülte 5,8 Mio. Euro in die Kassen, die kleineren Silberscheiben brachten es auf 5,6 Mio. Euro. Im Vorjahr lagen diese Zahlen noch bei rund 6 bzw. 6,8 Mio. Euro.

Linkin Park © APA/FLORIAN WIESER

Top Ten der Album-Verkaufscharts im 1. Halbjahr 2025:

Linkin Park "From Zero" Rainhard Fendrich "Wimpernschlag" Billie Eilish "Hit Me Hard And Soft" Melissa Naschenweng "Alpenbarbie" Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos" Tate McRae "So Close To What" Sabrina Carpenter "Short N' Sweet" Lady Gaga "Mayhem" Kendrick Lamar "GNX" Riccardo Muti/Wr. Philharmoniker "Neujahrskonzert 2025"

© Facebook

Top Ten der Single-Verkaufscharts im 1. Halbjahr 2025:

Oimara "Wackelkontakt" Rosé & Bruno Mars "Apt." Zartmann "Tau mich auf" Alex Warren "Ordinary" Linkin Park "The Emptiness Machine" Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile Lola Young "Messy" Gracie Abrams "That's So True" Billie Eilish "Birds Of A Feather" Rian "Verwandtschaftstreffen"

Was die Verkaufscharts betrifft, war "From Zero" von Linkin Park das erfolgreichste Album im 1. Halbjahr, gefolgt von Rainhard Fendrichs "Wimpernschlag" und "Hit Me Hard And Soft" von Billie Eilish. Aus Österreich schafften es auch noch Melissa Naschenweng mit "Alpenbarbie" (4. Platz) und die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti mit dem Neujahrskonzert (10. Platz) in die besten Zehn. Bei den Singles hatte "Wackelkontakt" des deutschen Sängers Oimara die Nase vorn, vor "Apt." von Rosé & Bruno Mars und "Tau mich auf" von Zartmann. Mit "Verwandtschaftstreffen" kam Rian immerhin als einziger heimischer Act in die Top Ten.