× 254 Millionen Euro Umsatz - österreichischer Musikmarkt wächst weiter

Der Jahresbericht der IFPI lässt die Musikbranche jubeln. 2024 legte der Musikmarkt wieder um 7 Prozent zu.

20 Milliarden Song-Abrufen auf Streaming-Plattformen – das ist ein Plus von 16 %, Prozent. Dazu 6.5 Prozent mehr verkaufte Schallplatten und ein Plus von 60% bei der Lizenzierung von Musik für Filme, Serien oder Werbung. Die IFPI jubelt über ein neues Rekordhoch am österreichischen Musikmarkt. Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte der heimische Musikkonsum in 2024 zum achten Mal in Folge zulegen und erreichte mit einem Plus von 7% einen Gesamtumsatz von 254 Millionen Euro. Taylor Swift liefert mit „The Tortured Poets Department“ das erfolgreichste Album des Jahres 2024 ab und schafft das Kunststück, mit insgesamt fünf Alben in den Top 10 der Austria Top-40 Jahreswertung platziert zu sein

Die stärksten Wachstumsimpulse kamen im Vorjahr von Streaming-Abos und dem Verkauf von Vinyl-Schallplatten (+ 6,5% auf 13,1 Millionen Euro Umsatz). Musik-CDs lagen bei Erträgen von 14,5 Millionen Euro (- 18,5%) nur mehr knapp vor den analogen Vinyl-Schallplatten. Downloads komplettierten mit 3,4 Millionen Euro den digitalen Musikmarkt und Musik-DVDs steuerten noch 1,1 Mio. Euro zum physi-schen Markt bei.

Einen auffallend starken Zuwachs von 60% auf 2,4 Millionen Euro erreichten in 2024 die Erträge aus der Lizenzierung von Musik für Filme, Serien oder Werbung (Synchronisations-Rechte). Die kollektiven Lizenzeinnahmen über die Verwertungsgesellschaft LSG stiegen um 2,5% auf 33,3 Millionen Euro und erwiesen sich damit neuerlich als wichtiges Standbein der Musikbranche.

Streaming-Abos und Vinyl-Schallplatten retten die Branche

Die Verlagerung des Musikvertriebs auf globale Streaming-Plattformen stellt österreichische Acts und Musikproduktionen vor neue Herausforderungen. Immer mehr heimische Acts nutzen jedoch die Chance, mit Streaming über Österreichs Grenzen hinaus auch international Fans für ihre Musik zu begeistern, wie Beispiele aus unterschiedlichen Genres zeigen.

RAF Camora - Österreichs Exportschlager im Genre HipHop/Rap - erreichte mehrfach Platz 1 der ös-erreichischen, deutschen und schweizer Charts und ist mit insgesamt über 4,5 Milliarden Streams der meist gestreamte deutschsprachige Künstler. RIAN schaffte den Durchbruch vor allem über Social Media. Seine Songs „Schwarzes Schaf” und „Verwandtschaftstreffen” erreichen auf Spotify jeweils 12 Millionen Streams. RIAN hat mehr als 1 Million monatliche Hörer auf Spotify und 650.000 TikTok-Follower. Er ist aktuell auf ausverkaufter Headline Tour in Deutschland und Österreich.