× Pizzera & Jaus rocken die Amadeus Awards

2024 waren nur mehr 124.000 ORF Seher bei den Amadeus Awards dabei. Jetzt sollen Chartstars wie Pizzera & Jaus, Josh. oder RIAN die Austro-Grammys vor der totalen TV-Pleite retten.

Aktuell stehen Paul Pizzera und Otto Jaus für „Neo Nuggets“, den zweiten Teil des Kinohits „Pulled Pork“ mit u.a. Melissa Naschenweng, Silvia Schneider oder Benno Fürmann vor der Kamera. Am 7. März kehren sie auf die Show-Bühne zurück. Als Live-Act bei den 25. Amadeus Awards, die heuer erstmals in der Wiener Marx Halle abgehalten werden. Pizzera geht ja mit gleich fünf Nominierungen vor Bibiza (4), RIAN Wanda und der folkshilfe (je 3) auch als Top-Favorit ins Rennen und tritt deshalb bei den Austro-Grammys auch gleich ein weiteres Mal auf. Nämlich mit seiner Zweitband AUT of ORDA.

© zeidler ×

© zeidler ×

Unter der Moderation von Conchita und Adi Knoll rocken auch Josh., RIAN („Verwandtschaftstreffen“), OSKA, Anna Buchegger, Billie Steirisch, TikTok-Durchstarterin Sandra Hesch die Amadeus Awards. Dazu liefert Sodl, die Gewinnerin des FM4 Award, die ersten Hörproben der neuen CD "Sheepman". Und die folkshilfe eine genreübergreifendes Duett mit AVEC.

© zeidler ×

Josh (o.) und RIAN (u.) rocken Amadeus.

© zeidler ×

Nachzusehen am 7. März ab 21.35 auch live zeitversetzt auf ORF1. Mit hoffentlich besseren Quoten als nach dem Desaster von 2024, als nur 124.000 TV-Zuseher mitfieberten.