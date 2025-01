× AUT of ORDA: Neuer Hit für Haltung gegen Spaltung

AUT of ORDA liefern mit dem neuen Hit „Für Olle!" ein starkes musikalisches Statement des Zusammenhalts

„Ein Song, der den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördern soll, weil man ob der geo-politischen Lage ja eigentlich gar nicht so viel saufen kann, wie man speiben möchte.“ Die Austropop-Hitband AUT of ORDA liefert heute mit der neuen Single „Für Olle!“ unter dem Motto „Für Miteinander statt Gegeneinander. Für Haltung statt Spaltung“ ein starkes musikalisches Statement des Zusammenhalts. Auch mit pikanten Zeilen wie „Anfoch olle kämpfen um a klans Stickerl Glick. Für olle, sch**ß egal wie hart des Leben sie fi**t“

Paul Pizzera und Starproduzent Daniel fellner haben sich nach dem Abgang von Christopher Seiler („Ich bin der Erste, der versteht, wenn jemand sagt: Mir wird das zu viel“, so Pizzera) und der Single „Eigentlich von Land“ mit dem Salzburger Rapper DAME dafür wieder prominente Unterstützung geholt: An der Ziehharmonika spielt Florian Ritt von der folkshilfe auf. Dafür darf er auch mit auf das Coverfoto, bei dem man eine Polit-Rede persifliert: „Make AUT of ORDA great again!“

Am 7. März dürfen AUT of ORDA auf zwei Amadeus Awards hoffen (Pop/Rock und Album des Jahres, „Das Empörium schlägt zurück“). Ab 9. Mai geht man auf große Österreich-Tournee mit mindestens 11 Open Air Konzerten. Auch am 14. August in der Wiener Arena. Dazu werkt man schon fleißigst am zweiten Album: „Wir werden weiterhin, wie man es von AUT of ORDA gewohnt ist, Exporthits mit Wortwitz liefern.“ Dafür will Paul Pizzera auch mit dem Titel garantieren: „Der Arbeitstitel ist „Dicht auf den Versen“. Aber auch „Freizeit im Bild“ würde mir dafür sehr gut gefallen.“