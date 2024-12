AUT of ORDA lassen bei Wien-Konzert Seiler fast vergessen

Im August stieg Christopher Seiler bei AUT of ORDA aus. Jetzt rockt man als Duo weiter und ließ damit am Donnerstag den Gasometer beben und Neos-Chefin Beate Meidl-Reisinger twerken.

„AUT of ORDA sind Daniel Fellner und Paul Pizzera sowie ihre Band und Crew!“ Nach dem überraschenden Ausstieg von Christopher Seiler („Meine Energien passen momentan nicht“) und der Single„Eigentlich vom Land“ mit dem Salzburger Rapper DAME als Gaststar lieferten Paul Pizzera und Daniel Fellner am Donnerstag im Gasometer die Feuertaufe als Duo. 3.500 Fans (ausverkauft!) und sogar Neos-Chefin Beate Meidl-Reisinger feierten Chart-Hits wie „Hoch Gwinn Mas (N)imma“, „Life’s A Party“ oder „„Fix ned normal“, Gaststars wie Otto Jus oder Georgij Makazaria und die Premiere der neuen, für 17. Jänner erwarteten Single „Für Olle“: „Ein Song l, der den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördern soll, weil man ob der Geo-politischen Lage ja eigentlich gar nicht so viel saufen kann wie man speiben möchte“, erklärt Paul Pizzera den neuen Hit im oe24 Backstage Interview.

„Ein neues Liveset inklusive neuer Songs“ wurde für die Wien Show vorab via Instagram versprochen und „Wir reissen den Gasometer ab“. Zwei Mann ein Wort: Bein ersten Konzert ohne Seiler („Ich bin der erste, der versteht, wenn jemand sagt: Mir wird das zu viel“, so Pizzera) kickte man erwartungsgemäß das kultige Seiler-und-Speer-Pizzera-und-Jaus Mash-Up aus der Setlist holte dafür aber zwischen dem Opener „4 Tog“ und dem Finale „Strom“ jeder Menge illustre Stargäste auf die Bühne: Für „Owa vom Gas“ war Flo von der Folkshilfe dabei. Beim „Numetal Medley“ rund um den Limp-Bizkit-Klassiker „Rollin‘l rappte Georgij Makazaria mit und zu „Hooligans“ feierte sogar Otto Jaus sein AUT of ORDA Debüt.

Unterstützt von Live-DJ und gleich zwei Schlagzeuern zog Pizzera zu „Mach a gecheide Musik“ sogar Selfie-Knipsend durch den Bühnen-Graben während Fellner mit eine Pflaster verarztet werden musste. Dazu gab‘s Shoutouts für Teamchef Ralf Ragnick („Der beste Hawi seit 50 Jahren!“) und Neos-Chefin Beate Meidl-Reisinger: „Sie twerkt jetzt sicher auf der Galerie mit. Das hat sie sich aber nach den mühsamen Regierungs Verhandlungen auch redlich verdient.“

In Summe eine ebenso schweißtreibende wie starke Premiere der neuen Show „Fix ned normal“, bei der Christopher Seiler, der bei der 78 Minütigen Show übrigens mit keinem Wort erwähnt wurde, als Sänger eigentlich nicht zwingend vermisst wurde. Ab 9. Mai lassen AUT of ORDA große Open Air Tournee folgen. Mindestens 10 Österreich-Konzerte mit dem Wien-Stopp in der Open Air Area am 14. August als Highlight.