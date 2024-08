× Austropop-Schock: Seiler steigt bei AUT of ORDA aus!

Beben im Austropop! Christopher Seiler verlässt die Supergroup AUT of ORDA. Paul Pizzera und Daniel Fellner machen jetzt mit Rapper DAME weiter.

Erst am Samstag brachten AUT of ORDA, die Austropop-Supergroup von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Star-Produzent Daniel Fellner, mit Chart-Hits wie "Fix ned normal" oder "Mi Amor" Fürstenfeld zum Beben – jetzt der große Schock. Seiler steigt aus und ist ab sofort weder bei Promo-, Studio- noch Live-Terminen dabei! „Meine Energien passen momentan nicht. Das geht sich durch Seiler & Speer und andere Projekte zeitlich nicht aus,“ erklärt er den überraschenden Rückzug. Und weiter: „Ich habe das immer als Künstlerkollektiv gesehen. Man kann also kommen und gehen wann man will. Denn AUT Of ORDA ist eine Idee“.

Alles neu bei AUT of Orda: Seiler (o.) geht, DAME (u.) kommt.

Eine Idee, die Pizzera und Fellner nun mit dem Salzburger Rapper DAME, der dank Hits wie "Pave Low" auf über 40 Millionen YouTube-Klicks sowie stattliche 96.000 Insta-Follower bauen kann, fortsetzen. Schon im September kommt die erste Single. „Die Kollabo mit DAME ist beim Kartenspeilen entstanden. Er ist einer der erfolgreichsten und besten Musiker des Landes und noch dazu ein wahnsinnig leiwander Typ,“ streut Pizzera seinem neuen Musik-Partner schon die Rosen. „Es wird sich für den geneigten Hörer nichts ändern: Wir werden weiterhin, wie man es von AUT of ORDA gewohnt ist, Exporthits mit Wortwitz liefern.“

Alles ohne Seiler, der jedoch beim noch anstehenden Wien-Konzert am 5. Dezember im Gasometer durchaus einen Gast-Auftritt haben könnte. Denn die Trennung erfolgt, wie er versichert, ja in aller Freundschaft: „Es gibt kein böses Blut. Ich vertrage mich mit den Jungs wie am ersten Tag und wünsche ihnen das Allerbeste!“