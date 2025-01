× Jahrescharts: Taylor Swift mit gleich 5 Alben in den Top-10

Taylor Swift war 2024 Österreich die Chart-Queen des Jahres. Für den Austropop gab es leider eine feste Watschn!

„The Tortured Poets Department“ von Taylor Swift war 2024 das meistverkaufte Album in Österreich. Dazu schafft es die Pop-Queen auch mit „1989 – Taylors Version“ (Platz 5), „Lover“ (7), „Midnights“ (8) und „Reputation“ (10) in die Top-10 der Austria-Top-40 Jahreswertung. Eine Chart-Dominanz, die seinesgleichen sucht. Und die vermutlich wohl noch deutlicher ausfallen würde, wenn ihre drei geplanten Wien-Konzerte nicht wegen der Terror-Drohung kurzfristig gestoppt werden mussten.

Die Jahrscharts 2024 - Alben:

1. Taylor Swift, The Tortured Poets Department

2. Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft

3. Linkin Park, From Zero

4. Scott Travis, Utopia

5. Taylor Swift, 1989 – Taylors Version

6. Coldplay, Moon Music

7. Taylor Swift, Lover

8. Taylor Swift, Midnights

9. Lana Del Rey, Born To Die

10. Taylor Swift, Reputation

Im Schatten von Swift bleiben für Billie Eilish („Hit Me Hard And Soft“) und Linkin Park („From Zero“) nur mehr Stockerlplätze. Und für heimische Künstler gar eine Chart-Watschn. Einzig die Nockis schaffen es mit Platz 19 gerade noch in die Top-20.

Die Jahrescharts 2024 - Singles:

1. Benson Boone, Beautiful Things

2. Artemas, I Like The Way You Kiss Me

3. Cyril, Stumbin’ In

4. Teddy Swims, Loose Control

5. Natahsa Bedingfield, Unwritten

6. Mark Ambor, Belong Together

7. Hozier, Too Sweet

8. Bennett, Vois Sur Ton Chemin

9. Cassö, Raye & D-Block Europe, Prada

10. Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Der meistverkaufte Song des Jahres war „Beautiful Things“ von Benson Boone. Gefolgt von „I Like The Way You Kiss Me“ (Artemas) und “Stumbin’ In” (Cyril). Spannend: Kein einziger Song aus Österreich schaffte es in die Top 40. Mit Platz 52 für die Falco-Hommage „Out Of the Dark” war RAF Camora noch unser „bester“ Chart-Künstler.