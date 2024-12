× Taylor Swift ist die absolute Streaming Queen - aber bittere Niederlage gegen Beyoncé

Platz 1 der Jahreslisten bei Spotify und Apple Music. Taylor Swift ist der Topstar des Jahres. Nur bei Billboard gibt's eine unerwartete Niederlage



Die Musik von Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify international am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick "Wrapped" bekannt. Demnach hat die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. "The Tortured Poets Department: The Anthology" war das global meistgestreamte Album des Jahres.

© Instagram ×

Das meistgestreamte Lied international war Sabrina Carpenters Hit "Espresso". Dahinter folgen "Beautiful Things" von Benson Boone, "Birds of a Feather" von Billie Eilish, "Gata Only" des chilenischen Sängers FloyyMenor und "Lose Control" des US-Amerikaners Teddy Swims. Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish ("Hit Me Hard and Soft"), Sabrina Carpenter ("Short n' Sweet"), Karol G ("Mañana será bonito") und Ariana Grande ("eternal sunshine").

© oe24 ×

Auch bei Apple Music liefert Swift mit "The Tortured Poets Department: The Anthology" das meistgestreamte Album des Jahres. Was sie sogar zu einem Jubel-Kommentar auf Instagram verleitete: "„Ahhhhhh, danke, dass ihr meine Musik und TTPD so oft hört!!!!“, schrieb sie. „Ihr, die Fans, habt The Tortured Poets Department zum TOP-STREAMING-ALBUM des Jahres auf @applemusic gemacht!!! Ihr habt mir auch den Platz als bester gestreamter Künstler gesichert.“

© Getty Images ×

Nur bei Billboard gab's eine Niederlage: Dort wurde nämlich völlig überraschend nicht Taylor Swift, sondern Kollegin Beyoncé zum größten Popstar des 21. Jahrhunderts gekürt. "Taylor Swift ist zwar der zahlenmäßig größte Popstar des Jahrhunderts“, schreibt das Magazin. „Aber Beyoncé führt die von unseren Mitarbeitern erstellte Liste an, weil sie 25 Jahre lang Einfluss, Wirkung und Entwicklung hatte.“