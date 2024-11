Die Gerüchteküche brodelt, nachdem sich Taylor mit einem Luxus-Ring gezeigt hat.

Ist es bald soweit? Fans von Taylor Swift warten sehnsüchtig auf die Nachricht von ihrer Verlobung mit ihrem NFL-Freund Travis Kelce.

Mehr zum Thema

Detail stach ins Auge

Was ist da im Busch? Zwar haben die beiden Superstars noch nicht bekannt gegeben, dass sie sich offiziell verlobt haben, aber ein Detail an Taylor fiel am vergangenen Sonntag auf, als die 34-Jährige Travis' Football-Spiel gegen die Denver Broncos besuchte.

© Getty Images

Neues Markenzeichen

Zu dem spannungsgeladenen Spiel trug die Anti-Hero-Sängerin ein schwarz-rotes Schottenmusterkostüm mit einer schwarzen Satin-Korsage und ihrem neuen Markenzeichen, kniehohe schwarze Stiefel.

© Getty Images

Besonderer Schmuck

Und als Schmuck wählte sie einen funkelnden, rund 33.000 Dollar teuren Rubinring, der mit Diamanten eingefasst ist. Ist das etwa ein Verlobungsring? Wahrscheinlich nicht, denn Rubine sind selten bei Verlobungsrinden. Außerdem trug Taylor das Geschmeide am Mittelfinger und nicht am Ringfinger.

Taylor Swift: Sexy Outfits für Europa-Welttournee 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige © Getty Images Umjubelt hat US-Popkönigin Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige

Unterstützung

Taylor feuerte ihren Travis laut und energisch an beim Spiel gegen die Denver Broncos.

© Getty Images ×

Weiterer Beziehungsschritt

Trotzdem soll der Ring eine besondere Bedeutung haben - denn die Farben - rot und gold - sind jene von Kelce's Team. Es wird also davon ausgegangen, dass dieses Schmuckstück durchaus einen weiteren Schritt in der Beziehung der beiden Superstars symbolisiert...