Fans im Rausch: Taylor und Trevor auf der Bühne. Wird er auch in Wien zu sehen sein?

Popsuperstar Taylor Swift performte gleich drei Konzerte im Wembley Stadion in London.

Zusammen auf Selfie

Bereits beim ersten Gig kam es zu einer Überraschung: Der britische Thronfolger Prinz William hat seinen 42. Geburtstag dort gefeiert. Das belegen mehrere Fotos, die der Kensington-Palast und auch die US-Sängerin am Samstag bei X posteten. Die 34-jährige Pop-Ikone stand am Freitag zum ersten von mehreren Konzerten ihrer Eras-Tournee in London auf der Bühne.

Herzig

Im Post des Palasts ist eine gut gelaunte Taylor Swift zu sehen, die ihren Arm für ein Selfie mit William und seinen beiden älteren Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) ausstreckt.

Hochzeit für Swift?

Am Sonntag, 23.6., dann die nächste Überraschung für alle Swifties: Taylor brachte während des Konzertes ihren Freund, den NFL-Megastar Trevor Kelce, auf die Bühne! Und der kam nicht irgendwie, sondern im superchicen Frack mit Zylinder.

Er trug Swift, die in ein weißes Kleid gewandet war, sogar über die Schwelle, ähm, über die Bühne! Das erinnerte schon fast an ein Hochzeitsszenario - oder an den Wiener Opernball. Beides wäre toll, eine Hochzeit der beiden oder ein Besuch bei unserem Ball der Bälle...

Wien-Konzerte

Im Rahmen ihrer "Eras"-Tour ist Taylor Swift am 8., 9. und 10. August im Wiener Happel Stadion zu sehen. Ob mit oder ohne Kelce, das weiß wohl nur sie selbst.