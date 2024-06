Song abgebrochen: Deswegen kann Taylor Swift in Wales nicht weitersingen

Taylor Swift kichert sich bei ihrem Konzert in Wales in einen Lach-Flash.

Nanu, was ist da los? Superstar Taylor Swift steht in Cardiff, Wales, im Rahmen ihrer Eras-Tour auf der Bühne und muss plötzlich abbrechen. Nichts geht mehr. Der Popstar hat einen akuten Lach-Flash.

Erst kichert sie nur, dann hat sei einen ausgewachsenen Lachanfall. Mitten in ihrem Song "This is why we can't have nice things" kann Taylor Swift auf einmal nicht mehr weiter machen. Zwar gehört an genau diese Stelle, wo es nun zu der sympathischen Panne gekommen ist, ein Lacher - aber dieses Ausmaß ist nicht vorgesehen. Den Fans ist das Egal. Sie feiern Swift, grölen und lachen mit ihr mit.

Zusammenhang mit Ex-Manager?

Der Grund für ihren Lach-Flash ist bisher nicht bekannt. Fans vermuten allerdings einen direkten Zusammenhang mit ihrem Ex-Manager Scooter Braun, der an diesem Tag Geburtstag hatte. Mit dem hat Taylor seit Jahren Differenzen. Und ausgerechnet am Vortag ihres Konzertes in Wales verkündete Braun sein Karriereende via Instagram.

Doch letztendlich ist der Grund den Fans sowieso egal. Nach einigen Momenten kann Swift dann auch weiterspielen. Die Fans feiern sie.