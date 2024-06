× Vor den 3 Wien-Konzerten: TikTok startet eigene Taylor-Swift-App

Mit dem interaktiven In-App-Erlebnis "#TSTheErasTour" liefert TikTok jetzt ein cooles Fan-Update zur Tournee von Taylor Swift.

Musik. Vom 8. bis 10. August sorgt Taylor Swift gleich drei Mal im Happel Stadion für Kreischalarm. Jetzt liefert TikTok mit dem interaktive In-App-Erlebnis #TSTheErasTour das Warmup. Im neuen Update haben Swifties die Möglichkeit Erinnerungsstücke zu verdienen. Dafür gilt es verschiedene Aufgaben zu erledigen, bei denen die Fans ihr Wissen über Swifts Diskografie auf die Probe stellen. Auf diese Weise können sie digitale Freundschaftsperlen verdienen, mit denen sie ihr eigenes In-App-Freundschaftsarmband herstellen können.

© TikTok ×

TikTok liefert In-App-Erlebnis zur Swift-Tour.

© Getty Images ×

Das sind die Österreich-Termine von Taylor Swift:

8.August Wien, Ernst Happel Stadion

9.August Wien, Ernst Happel Stadion

10.August Wien, Ernst Happel Stadion

Fans, die alle Aufgaben der näcshten 1 Wochen erfüllen, erhalten zu Ehren einen abschließenden Swiftie-Profilrahmen für ihr Konto. Darüber hinaus wird das In-App-Erlebnis auch verschiedene Video-Highlights von den kommenden Tourdaten der Sängerin sowie jede Woche eine individuell zusammengestellte Playlist enthalten, die mit jedem der Alben der Sängerin verknüpft ist.

© Getty Images ×

„TikTok unterstützt Künstler weiterhin an allen Punkten ihrer Reise und dient als erstklassige Plattform für Künstler, um ihre Musik zu promoten und mit weltweiten Fans auf und abseits der Tour in Kontakt zu treten“, heißt es in einer Beschreibung des Erlebnisses. „Indem TikTok Swifties auf der ganzen Welt über #TSTheErasTour verbindet, kann TikTok die Verbindung zwischen Künstlern und Fans unterstützen und vertiefen.“