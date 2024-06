× Pop-Schock: Taylor Swift hört im Dezember auf!

Kein neues Album - dafür keine weitere Konzerte mit der Rekord-Tour "Eras"! Taylor Swift schockt vor dem Wien-Tripplepack ihre Fans.

Am Donnerstag lieferte Taylor Swift in Liverpool das 100. Konzert ihrer Rekord-Tour "Eras". Und das gleich noch an einem 13. Ihrer Lieblingszahl. Die Fans erwartete deshalb auch eine große Ankündigung der Pop-Queen. Vielleicht ja gar ein neues Album? Swift, die ja Rätsel und Nummernspiele liebt, hielt Wort: "Viele von euch fragen sich: 'Wie wird sie die 100. Show feiern?' heizte für 60.000 Fans im Anfield Stadium die Gerüchte weiter an – um dann den ganz großen Schocker draufzusetzen "Die Feier der 100. Show bedeutet für mich, dass ich mir zum ersten Mal eingestehe, dass diese Tour im Dezember enden wird."

Nach152 Konzerten, die mindestens 2 Milliarden Dollar Umsatz bringen, will Swift am im 8. Dezember in Vancouver ein letztes Mal ihre weit über dreistündige Karriere-Retrospektive zünden.

„Ich hatte einmal Hobbys, aber ich weiß nicht mehr, welche das waren, denn wenn ich nicht auf der Bühne bin, sitze ich nur zu Hause und versuche, mir clevere Akustik-Song-Mashups auszudenken,“ erklärt sie den überarschenden Schritt. Jedoch ganz ohne xxx „Diese Tour war auf jeden Fall anstrengend, allumfassend, aber auch das freudigste, lohnenswerteste und wundervollste, was mir je in meinem Leben passiert ist.“

Bis zum Tour-Finale nachdem sie sich eine längere Auszeit mit Lover Travis Kelce gönnen will, stehen jetzt noch 52 Auftritte an. Natürlich auch ihre Österreich-Premiere. Zwischen und 8. Und 10. August stoppt sie ja drei Mal im Wiener Happel-Stadion. Wer weiß, ob sie je wieder kommt.