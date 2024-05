× Geheim-Plan: Taylor Swift will auch in Wien mit ihrem Travis kuscheln!

Für die Liebe ist Taylor Swift und Travis Kelce kein Weg zu weit. Jetzt will er sogar für ihre Wien-Konzerte eijetten. Und mit ihr bei uns Antiquitäten shoppen!

170.000 Fans, alle Autogramm-Jäger und doe Paparazzi sind bereits in hellster Vorfreude: zwischen 8. und 10. August sorgt die größte Popqueen dieses Jahrtausends, Taylor Swift, gleich drei Mal im Happel Stadion für Kreischalarm. Jetzt dürften die Konzerte des Jahres sogar noch eine Spur aufregender werden: Beim wohl fünftägigen Wien-Stopp - sie will spätestens am 7. August mit ihrem Dassault Falcon 8X Privatjet in Schwechat landen und auch die Nacht nach dem Wien-Finale noch in Ihrem feudalen Luxushotel verbringen - könnte nämlich auch ihr Lover, Football-Star Travis Kelce mit dabei sein!

Nach seine Besuch bei ihrem Konzert in Paris und dem kurzen Liebes Urlaub am Comer See hat er jetzt seinen Trainings-Plan der Kansas City Chiefs auf seine Herzdame abgestimmt. „Er will bei so vielen Konzerte wie möglich dabei sein und jettet dafür notfalls für sie auch mehrmals zwischen den USA und Europa hin und her“ so ein Team-Insider.

Zeit für eine kurze Wien-Visite wäre: Die NHL-Saison, die ihren Spielplan übrigens mit der US-Tour von Swift abgestimmt hat (!), startet für Kelce erst am 5. September mit dem Heimspiel gegen die Baltimore Ravens. Rund um die Happel-Konzerte sind „bloß“ ein Trainingslager und die Pre-Saison Partie gegen Jacksonville angesetzt.

Die könnte er für seine Taylor, die ja im Februar für seinen Super Bowl Triumph sogar von Japan nach Las Vegas jettete, sausen lassen. Und fürs Shoppen: „Sie lieben es, Antiquitäten einzukaufen, und sie hat ihm dabei geholfen, ein paar Dinge für sein neues Haus in Kansas auszusuchen.“ Wien wäre fürs Anitquitäten-Shopping ja eine Top-Adresse!