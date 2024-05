NFL richtet Chiefs-Spielplan nach Taylor Swift

Die Millionen-Liga NFL geht stets ihre eigenen Wege, es sei denn, wenn es um die Aufmerksamkeit von Taylor Swift geht.

Im Vorjahr begeisterte Superstar Taylor Swift die NFL. Mit ihrer Beziehung zu Kansas-City-Chiefs-Legende Travis Kelce öffnete die Pop-Queen einen völlig neuen Werbemarkt für die beste Football-Liga der Welt. Seit Mittwoch ist der Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht und Swift-Fans ist ein besonderes Detail sofort ins Auge gestochen.

Bereits vor der kompletten Veröffentlichung war klar, dass die Chiefs am ersten Weihnachtstag bei den Pittsburgh Steelers zu Gast sein werden. Ein Zufall? Wohl kaum! Denn Swift ist in West Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Die Theorie der "Swifties": Taylor kann erst mit ihrer Familie Weihnachten feiern und danach gleich zu Herzbube Travis Kelce ins Stadion kommen.

Doch das ist noch lange nicht alles. Ein genauerer Blick auf die Matches der Chiefs zeigt, dass Swift heuer kaum ein wichtiges Spiel der Kansas City Chiefs verpassen wird.

Edelfan Swift nach Europa-Tour zum NFL-Auftakt

Am 20. August gibt die 34-Jährige in London ihr letztes Europa-Konzert. Rechtzeitig vor dem Saisonstart kehrt sie in die Staaten zurück. Am 5. September eröffnet Kelce, Mahomes & Co. traditionell als Titelverteidiger die neue Spielzeit. Da kommt es gleich zu einem der vier wichtigsten Spiele des Jahres. Der absolute Showdown in der AFC gegen Baltimore ist ein richtungsweisendes Spiel am Weg zum geplanten dritten Titel in Folge. Nachdem der nächste Swift-Stop erst am 18. Okotber in Miami ist, bleibt genug Zeit für einen Ausflug in das Arrowhead.

Auch am zweiten Spieltag, wo Swift noch Tour-Pause hat, wartet mit den Cincinnati Bengals ein absoluter Hammer-Gegner. Danach warten die leichteren Aufgaben, doch der NFL-Swift-Hype wird schon wieder die ganze Liga dominieren. Beim nächsten Chiefs-Showdown waren die Liga-Verantwortlichen schon einfallsreicher. Patrick Mahomes & Co. müssen am 17. November im hohen Norden der USA zum Kracher gegen die Buffalo Bills. Zu dem Zeitpunkt macht Swift gerade in Kanada Halt. Genauer gesagt in Toronto. Allerdings tritt sie dort nach dem 16. November erst wieder am 21. November auf. Zeit genug also um die etwa 160 Kilometer, welche die beiden Städte trennt, zurücklegen zu können.

Das große Swift-Tour-Finale der historischen Eras-Tour steigt am 8. Dezember in Vancouver. Die Chiefs haben im großen Saison-Finale erst am 9. Dezember den Prime-Time-Hit gegen die LA Chargers, ehe es im Saison-Finale die volle Swift-Dröhnung geben könnte. Angesichts der Tatsache, dass die NFL von Netflix 125 Millionen Dollar pro Spiel (!) abcasht, ist es beeindruckend, dass die Verantwortlichen zugleich vor der Königin des Pop so offensichtlich auf die Knie gehen.