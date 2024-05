Taylor Swift & Travis Kelce: Läuten nach Wien-Show die Hochzeitsglocken?

Von 8. bis 10. August gastiert Taylor Swift zum vorletzten Stopp ihrer rekordverdächtigen Eras-Tour im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Es tauchen immer mehr Gerüchte auf, dass es ihr letzter Auftritt ohne Ring am Finger sein könnte - eine Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce ist nur eine Frage der Zeit.

Vergangene Woche fiel der Startschuss für den Europa-Abschnitt der Eras-Tour von Pop-Queen Taylor Swift in Paris. Während sie in Südamerika die Liebe zu NFL-Superstar Travis Kelce öffentlich machte, und den Asien/Ozeanien-Abschnitt der Mega-Konzerte für einen Zwischenstopp beim Super Bowl in Las Vegas unterbrach, ist es jetzt in Europa rund um ihren Herz-Buben ruhig geworden. Und das obwohl sie ausgerechnet in der Stadt der Liebe mit vier Konzerten begeisterte. Nun geht es weiter nach Stockholm, wo sie mit drei Konzerten die schwedischen Fans in Ekstase versetzen wird.

Swifts Welttour schlägt bereits jetzt alle Rekorde. Wenn sie zu Ende geht, werden die Ticketverkäufe voraussichtlich 1,4 Milliarden US-Dollar (1,30 Mrd. Euro) erreichen - was es zur profitabelsten Konzertreise aller Zeiten macht. Der US-Popstar tourt mit "Eras" seit März 2023 und trat damit bisher in Nord- und Südamerika sowie Asien und Australien auf. Sie ist noch bis August in Europa unterwegs. In Österreich gastiert sie vom 8. bis 10. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion, auch diese Shows sind seit Monaten ausverkauft.

© Getty ×

Doch warum ist Kelce nicht an ihrer Seite, wo die beiden noch immer frisch verliebt, wie am ersten Tag sein sollen? Der Tight-End der Kansas City Chiefs, der im Sommer zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position wurde (17 Mio. $ pro Jahr), muss zum Trainingsauftakt in den USA bleiben. Und das obwohl die neue Saison erst am 5. September beginnt. Am Montag oder Dienstag soll der genaue Spielplan der besten Football-Liga der Welt veröffentlicht werden, dann kann Kelce auch einen überlegen seine Taylor in Europa zu besuchen.

Kelce laut Bekannten "unter Druck"

Doch unterdessen verdichten sich laut mehreren US-Medien die Gerüchte, dass eine Verlobung und Hochzeit nur noch eine Frage der Zeit sein soll. Bereits während der Liebes-Auszeit nach dem Super Bowl und zu ihrem Geburtstag im Dezember wurde spekuliert, dass Kelce um die Hand von Swift anhalten wird.

Ein Insider verriet dem Magazin "told Life & Style", dass die "Zeit gekommen ist". Er führt weiter aus: "Sie sind fast ein Jahr zusammen und immer noch wahnsinnig verliebt, es macht also Sinn, dass sie über eine Hochzeit reden." Er meinte auch, dass der 34-Jährige eine unvergessliche Aktion bereits geplant hat: "Der große Moment und der Ring müssen besonders speziell sein, ganz egal wie oder wann er sie endlich fragt, es wird eine Erfahrung sein, die die beiden niemals vergessen werden."

© Getty ×

Im Juli sollen sie ihren Jahrestag haben, da tourt Swift von Amsterdam, nach Zürich und Mailand, ehe sie in Gelsenkirchen, Hamburg und München einen großen Deutschland-Block einlegt. Vor allem an Deutschland hat Kelce gute Erinnerungen. Im Vorjahr feierte er mit den Chiefs einen richtungsweisenden Sieg am Weg zum Titel in Frankfurt.

Erst Wien, dann Ring?

Auch Kelce' Teamkollege James Winchester sagte bereits vor Wochen eine baldige Hochzeit voraus. Allerdings ist der dichte Zeitplan das größte Hindernis der beiden Turteltauben.

Während Kelce ab September wöchentlich der Titelverteidigung in der NFL nacheifern wird, kehrt Swift zum Abschluss der Eras-Tour nach Nordamerika zurück. Nach Stationen in Miami, New Orleans, Indianapolis, Toronto und Vancouver wird sie sich am 8. Dezember, eine Woche vor ihrem 35. Geburtstag, eine wohlverdiente Pause gönnen. Dann könnte sie allerdings bereits einen Ring am Finger haben, vermuten Personen, die dem Paar nahestehen.

© Getty ×

Nach den ausverkauften Wien-Shows hat Swift nur noch das Grande Finale in London (15. - 20. August) am Europa-Plan, ehe es zurück in die Heimat geht. Spätestens da wird es zum Wiedersehen mit Kelce kommen. Denn der letzte wichtige Termin für Kelce ist in der Woche vom 16. bis zum 22. August, dann wird er sich vor dem Meisterschaftsbeginn noch einmal schonen dürfen. Es würde also genug Zeit bleiben für einen weiteren magischen Moment des US-Traumpaares.